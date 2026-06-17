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日産『キックス』新型を6月18日発売、アメフトのヘルメットをデザインに　価格は299万9700円から

日産 キックス 新型
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日産自動車は、コンパクトSUVの新型『キックス』を6月18日より発売すると発表した。価格は2WDの「Xシンプルパッケージ」の299万9700円から、4WDの「G e-4ORCE」の424万8200円まで、全8グレードをラインアップする。

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新型キックスは、2代目となるコンパクトSUV。日本市場において初となる第3世代「e-POWER」と、モデル初搭載の電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、走行性能・燃費・静粛性を大幅に向上させた。

◆第3世代「e-POWER」で小型・軽量化と高性能を両立

日産 キックス 新型日産 キックス 新型

新型キックスのパワートレインには、モーター・発電機・インバーター・減速機・増速機の5つの主要構成部品を一体化した5-in-1「e-POWER」電動ユニットを採用した。1.4リットルの発電特化型エンジン（HR14DDe）と組み合わせることで、小型・軽量化と高剛性化を実現しつつ、燃費性能と静粛性を向上させている。

4WDモデルには「e-4ORCE」を搭載。トルクを向上させたモーターとブレーキを統合制御することで、コーナリング時の安定した走りと快適な乗り心地を実現した。また、キックスとして初採用となるSNOWモード（e-4ORCEのみ）をドライブモードに設定し、雪道などさまざまなシーンへの対応力を高めた。

◆力強いエクステリアと上質なインテリア

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エクステリアは、アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得たフロントフェイスを採用。水平基調でワイドなグリルと特徴的なシグニチャーランプが存在感を演出する。最上位のGグレードには上質な黒色グロス塗装を施し、XおよびX+、Xシンプルパッケージにはスニーカーソールから着想を得たディンプル（ポリゴン）パターンを採用した。リアは車幅いっぱいに配置したテールランプでSUVらしい存在感を強調している。

インテリアは、合皮やファブリック素材のソフトマテリアルを随所に採用し、上質さと快適性を追求した。クラストップレベルのニールーム・ヘッドルーム・後席室内幅を確保するとともに、後席左右にもゼログラビティーシートを採用。グーグル搭載のニッサンコネクトインフォテインメントシステムと12.3インチのデュアルディスプレイを組み合わせた統合型インターフェースディスプレイ（グレード別設定）を搭載し、直感的な操作性を実現した。

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ボディカラーは、「e-POWER」の先進性を表現した「レゾナンスブルー」を採用した2トーンをはじめ、全9種類をラインアップする。

◆先進安全装備も強化

安全装備では、プロパイロットを全車標準装備するとともに、フロントワイドビュー・インビジブルフードビュー・3Dビュー機能を搭載したインテリジェントアラウンドビューモニターを新たに採用した。インテリジェントエマージェンシーブレーキは認識性能を向上させ、交差点での歩行者や対向車・交差車両の検知性能を強化。インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）＆BSW（後側方車両検知警報）、RCTA（後退時車両検知警報）も新たに搭載し、後側方の安全支援を充実させた。

《レスポンス編集部》

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