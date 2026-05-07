究極のVW『ゴルフR』、ニュルブルクリンク24時間レース参戦へ…2027年

フォルクスワーゲンRは2027年、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦する。参戦はプレミアム・パフォーマンスブランド「フォルクスワーゲンR」の25周年に当たる。

【画像】フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

フォルクスワーゲンは、サーキット向けの全輪駆動『ゴルフR』をマックス・クルーゼ・レーシングと共同で開発している。ショーカー「ゴルフR 24H」が用意され、ニュルブルクリンクのリング・ブールバードで一般公開される予定だ。

フォルクスワーゲンRの責任者ラインホルト・イヴェンツ氏は「ニュルブルクリンク24時間は、実戦の競争条件下での最も厳しいテストだ」と述べた。さらに「ニュルブルクリンクはテストと開発の場でもあり、性能への情熱を共有する人々と24時間の場で出会える。だからこそ最適な企画だ」と語った。

レース用には、ノルトシュライフェの厳しい要求に合わせた現行ゴルフRのレーシング版を開発する。ショーカーは、2027年に向けた構想を早期に具体化したものだと位置づけられている。

フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

また、参戦の狙いは競技でフォルクスワーゲンRの性能を示すこと、レース条件で技術開発を検証すること、マックス・クルーゼ・レーシングとの協力を一段深めることにある。チーム側では共同創業者ベンジャミン・ロイヒター氏がプログラムを担当し、テスト兼開発ドライバーとして調整にも深く関わるという。

フォルクスワーゲンRはモータースポーツに由来するブランドで、名称の「R」は「レーシング」に由来する。2002年に登場した『ゴルフR32』を起点に、4MOTIONの全輪駆動や、走りを支えるシャシー、革新的な技術を特徴としてきた。モータースポーツでは、『ポロR WRC』でのラリー世界選手権4回制覇などの実績もある。