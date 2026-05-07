ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

究極のVW『ゴルフR』、ニュルブルクリンク24時間レース参戦へ…2027年

・フォルクスワーゲンRが2027年のニュルブルクリンク24時間レースに参戦する

・全輪駆動の「ゴルフR」をマックス・クルーゼ・レーシングと開発する

・参戦はRブランド25周年で、技術開発と競技での性能を示すのが狙い

フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H
  • フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

フォルクスワーゲンRは2027年、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦する。参戦はプレミアム・パフォーマンスブランド「フォルクスワーゲンR」の25周年に当たる。

【画像】フォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

フォルクスワーゲン・ゴルフR 24Hフォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

フォルクスワーゲンは、サーキット向けの全輪駆動『ゴルフR』をマックス・クルーゼ・レーシングと共同で開発している。ショーカー「ゴルフR 24H」が用意され、ニュルブルクリンクのリング・ブールバードで一般公開される予定だ。

フォルクスワーゲンRの責任者ラインホルト・イヴェンツ氏は「ニュルブルクリンク24時間は、実戦の競争条件下での最も厳しいテストだ」と述べた。さらに「ニュルブルクリンクはテストと開発の場でもあり、性能への情熱を共有する人々と24時間の場で出会える。だからこそ最適な企画だ」と語った。

レース用には、ノルトシュライフェの厳しい要求に合わせた現行ゴルフRのレーシング版を開発する。ショーカーは、2027年に向けた構想を早期に具体化したものだと位置づけられている。

フォルクスワーゲン・ゴルフR 24Hフォルクスワーゲン・ゴルフR 24H

また、参戦の狙いは競技でフォルクスワーゲンRの性能を示すこと、レース条件で技術開発を検証すること、マックス・クルーゼ・レーシングとの協力を一段深めることにある。チーム側では共同創業者ベンジャミン・ロイヒター氏がプログラムを担当し、テスト兼開発ドライバーとして調整にも深く関わるという。

フォルクスワーゲンRはモータースポーツに由来するブランドで、名称の「R」は「レーシング」に由来する。2002年に登場した『ゴルフR32』を起点に、4MOTIONの全輪駆動や、走りを支えるシャシー、革新的な技術を特徴としてきた。モータースポーツでは、『ポロR WRC』でのラリー世界選手権4回制覇などの実績もある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ゴルフ（Golf）

ニュルブルクリンク 24時間耐久レース

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

ハッチバック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES