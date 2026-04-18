ホンダ『ADV160』にスマホ連携機能搭載、5インチTFTメーターも新採用　価格は53万9000円

ホンダは、アドベンチャースタイルの軽二輪スクーター『ADV160』の装備や外観を一部刷新し、5月21日に発売すると発表した。価格は53万9000円（税込）。今回の改良では、スマートフォン連携機能「Honda RoadSync」を新たに搭載。あわせて5インチフルカラーTFTメーターを採用した。

【画像】装備や外観を一部刷新した『ADV160』

ADV160は、スクーターの扱いやすさとアドベンチャーバイク的な走破性を融合した個性派モデル。『PCX160』ゆずりの水冷157ccエンジン（eSP+）による力強く滑らかな走りに加え、ロングストロークサスペンションで荒れた路面にも対応する。可動式スクリーンや大容量収納など実用装備も充実し、通勤からツーリングまで幅広く使える“SUV的スクーター”だ。

最新モデルでは、Honda RoadSyncを利用することで、ハンドルのセレクトスイッチや別売りのヘッドセットによる音声入力を通じて、音楽再生やナビゲーションなどのアプリ操作が可能になる。なお、利用には専用アプリのインストールが必要だ。

そのほかの装備面では、フロントインナーボックス内にUSB Type-Cソケット（5V・3A以下）を設定し、携帯端末の充電に対応。エンジン始動時やシートの開錠時に便利なHonda SMART Keyシステムも標準装備した。

外観については、車体前部側面のカバー形状を変更。カラーバリエーションは、スポーティーな「マットパールアジャイルブルー」、タフな印象の「マットガンパウダーブラックメタリック」、都会的な「パールスモーキーグレー」の全3色を用意する。

ホンダ ADV160（マットパールアジャイルブルー）

ホンダ ADV160（マットガンパウダーブラックメタリック）

ホンダ ADV160（パールスモーキーグレー）