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ホンダ『モンキー』が3Dキーチェーンに、1000個限定「BLACK EDITION」を一般販売開始

ホンダ モンキー 3Dキーチェーン BLACK EDITION
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ノリモノ雑貨ブランド「キャムショップ（CAMSHOP.JP）」は、ホンダ公認ライセンスを取得した『ホンダ モンキー 3Dキーチェーン』の「BLACK EDITION」の一般販売を開始した。

【画像】ホンダ モンキー 3Dキーチェーン BLACK EDITION

キャムショップを運営するのは石川県白山市に本社を置く株式会社フェイスで、ホンダやスズキなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開するブランドだ。

今回発売された3Dキーチェーンは1000個の限定生産で、ひとつひとつにシリアルナンバーが刻印されている。シルバーメッキがしっとりとした輝きを放つ高級感ある仕上がりが特徴だ。

ホンダ モンキー 3Dキーチェーン BLACK EDITIONホンダ モンキー 3Dキーチェーン BLACK EDITION

デザインは「モンキー」の刻印入りプレートを含む3チャーム仕様。ホンダのウイングマークチャームの裏面には「Two Wheels, Endless Roads」の文字が刻まれており、遊び心と高級感を兼ね備えた作りとなっている。

本製品はホンダ スーパーカブ50、ホンダ スーパーカブC250、ハンターカブCT250に続く3Dキーチェーンシリーズの第4弾にあたる。

ボックス入りで販売されるため、ギフトとしても選びやすく、年齢層を問わずモンキーファンが楽しめる商品となっている。購入はキャムショップの公式サイトから可能だ。

税込価格は3850円。

《レスポンス編集部》

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