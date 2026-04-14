いすゞ自動車、ホンダと共同開発の燃料電池トラックの市場投入を延期［新聞ウォッチ］

経営戦略の見直しなどで環境にやさしいとされるエコカーに逆風が吹き荒れているのは、電気自動車（EV）ばかりではないようだ。いすゞ自動車が、ホンダと共同開発していた燃料電池車（FCV）の大型トラックを市場投入する時期を当初予定の2027年からしばらく延期するという。

【画像】いすゞ・ホンダの共同研究による大型FCトラック「GIGA FUEL CELL」

4月12日付けの読売朝刊に「いすゞ自動車、ホンダと共同開発、水素トラック3年延期」と報じていたほか、きょうの産経や日経なども追随して取り上げている。

それによると、いすゞとホンダは2020年1月、FCVの大型トラックを共同研究する契約を結び技術開発を進めてきたが、水素ステーションの整備が遅れているほか、技術的な課題が解消されていないと判断。いすゞは「より実用性が高まるタイミングに延期する」として「新たな投入時期は未定」（日経）とも伝えている。

FCVは走行中に水しか排出せず環境負荷が低いほか、EVに比べ航続距離が長く、EVよりも短時間で燃料を補給できるため長距離輸送のトラックなどでの活用が見込まれてきた。

すでに両社は2023年から25年にかけて公道での実証実験も実施していたが、FCVに水素を供給する水素ステーションは国内では150カ所程度にとどまり、政府が掲げる2030年度までの設置目標（1000基）に満たないのが実態。このため、大型トラックが利用できる拠点も限られ、24時間営業しているステーションが少ないことも課題となっていたようだ。

また、現状の燃料電池システムでは重量などの制約もあり、実用化に向けてさらに技術開発が必要と判断。一方で、巨額の赤字を抱えるホンダは2040年に全ての新車をEVとFCVとする「脱ガソリン」戦略を見直す方針を突如発表。ソニーとのEV開発を中止したほか、燃料電池にしても当初の計画通りに供給することも困難とみられるだけに、いすゞにしてみれば、そのばっちりを受けたことにもなる。

いすゞ・ホンダの共同研究による大型FCトラック「GIGA FUEL CELL」

2026年4月14日付

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