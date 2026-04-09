＜新連載＞［初心者必読！ スピーカー交換丸分かり］狙うべき価格帯は？ 手頃か、性能か…

愛車の「スピーカー」を換えてみたいと思ったことはないだろうか。しかし、何を選べば良いのか、費用はどのくらいかかるのか等々の疑問がよぎり、一歩目を踏み出すのには案外勇気が必要だ。当連載ではその背中を押すべく、実践ガイドをお届けしている。

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◆最廉価グレードのモデルでも、純正スピーカーとの差は歴然。しかし狙うべきは…

今回は、「いくらくらいのモデルを狙うべきか」について考えていく。

ちなみに、市販スピーカーは1万円台からある。そしてそのグレードのモデルでも、純正スピーカーとの性能差は歴然としてある。なので、エントリーグレードのモデルに狙いを定めるのもアリだ。それに換えたときでも、確実に音は良くなる。

しかし結論から言うと、お薦めなのはそれよりも1グレードないしは2グレード上のモデルだ。そのクラスの製品にまで手を伸ばすことができれば、得られる満足度がぐっと高まる。

というのもスピーカーは、コストと性能とがだいたい比例する。なぜなら、スピーカーは仕組み的にシンプルだからだ。基本的な構造は発明された当時（100年以上前）からほぼ変わっておらず、このような“ローテク”な工業製品は得てして、かけたコストが性能にダイレクトに影響を及ぼしがちだ。

「市販スピーカー」の一例（ビーウィズ・ルーセントシリーズ）。

◆理想の素材を求めると希少部材に行き着く。結果、製品価格も相応に上昇！

スピーカーでは例えば、振動板の材質に何を使うかで性能が変化する。ちなみに振動板の素材には“軽さ”と“硬さ”が求められるのだが、この2つは相反する性質だ。普通素材は硬くなるほど重くなり、軽くなるほどもろくなる。

なので理想的な性質を持つ素材を探すと、希少部材に行き着きがちだ。その分かりやすい例が、ダイヤモンドだ。かくして性能を追い求めると、100万円を超えるモデルも出来上がる。

で、1万5000円のモデルと3万円のモデルとでは、価格差は1万5000円ながらも比率でいうと“倍”違う。そこからもう1グレード上がって6万円台のモデルともなると、1万5000円のモデルとの価格差は“4倍”にも開く。

そうして価格差が“2倍”も、ましてや“4倍”も開けば、性能差も相応に開く。

「市販スピーカー」の一例（ビーウィズ・ルーセントシリーズ）。

◆せっかく市販品へと換えるのであれば、少し背伸びをするくらいがちょうど良い!?

ちなみに150万円のクルマと600万円のクルマとがあったら、比べるのもおこがましいくらい走行性能や快適性が変化する。1万5000円のモデルと6万円のモデルにおいてはそこまでの違いは出ないにしても、比率的にはそれに匹敵するだけに差が出てなんら不思議ではない。

ただしその性能差は数値で表せるものではないので、感じ方は人によりけりとはなるが、小さくないことだけは確かだ。せっかくスピーカーを換えるのであれば、少し背伸びをしてより良いモノを手にした方が後悔がないと思うのだが、いかがだろうか。

ちなみに「カーオーディオ・プロショップ」ではお薦め製品を取り付け工賃等々も含めてセット価格にて提供しているケースが多い。で、それに設定されているスピーカーは、5、6万円くらいである場合が目立つ。プロもそのくらいのモデルを入門機としていることが、非常に多くなっている。

今回は以上だ。次回も選択法についての解説を続行する。乞うご期待。