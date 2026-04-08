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ヒョンデ、航続1014kmの水素燃料電池SUV「NEXO」新型を日本発売…750万円から

・ヒョンデの水素電気SUV「NEXO」を4月8日から日本で販売開始

・約5分の充填で航続1014km（参考値）。最小回転半径5.5mで扱いやすさを訴求する

・CEV補助金147万円やV2L/V2H、4年目まで無償点検などを用意する

ヒョンデ・ネッソ 新型
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ヒョンデ（Hyundai Mobility Japan）は4月8日、水素電気自動車（FCEV）『NEXO（ネッソ）』新型の日本市場での販売を開始したと発表した。

【画像】ヒョンデ・ネッソ 新型

ヒョンデ・ネッソ 新型ヒョンデ・ネッソ 新型

車両本体価格は「Voyage」グレードで750万円（税込）から。国のCEV補助金は147万円だ。

新型NEXOは162L（6.69kg）の大容量水素タンクと150kWの高出力モーターを搭載し、約5分の充填で一充填走行距離1014km（参考値）を実現した。全長4750mmながら、最小回転半径は5.5mで取り回し性能も強調する。

ヒョンデ・ネッソ 新型ヒョンデ・ネッソ 新型

また、車内外で最大1500Wの電力供給が可能なV2L（Vehicle-to-Load）を標準搭載する。CHAdeMOにも対応し、外部給電器を用いた大容量給電やV2H機器への接続も可能だとしている。

購入後の維持管理面では、Hyundai Assurance Programの一環として、4年目まで法定点検基本料・車検点検基本料を無償提供する「NEXO」専用サポートを用意した。外装部品修理サービス「Style Care」も3年間無償で提供する。

CEV補助金は予算がなくなり次第終了で、対象となる車両の登録期間は2026年4月1日から2027年初旬（終了日未定）。東京都の「ZEV車両購入補助金」については170万円の補助が想定されるとしている。

《森脇稔》

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