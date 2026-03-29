150万円以下で買えるハーレー、話題の『ナイトスター』2026年モデルを披露…東京モーターサイクルショー2026

ハーレーダビッドソンは、大阪・東京モーターサイクルショー2026で、148万8800円からという価格で話題となった975ccエンジン搭載スポーツ『ナイトスター』を公開した。

【画像】ハーレーダビッドソン ナイトスター 2026年モデル

クラシックなスポーツスターのシルエットとモダンなパフォーマンスを特徴とするナイトスター。2026年モデルではデザインがアップデート。クロームのエキゾーストシールドパワートレインの仕上げが従来のグレーからブラックに変更したことで、視覚に劇的な変化が生まれ、より都会的なシルエットへとアップデートがなされている。

ハーレーダビッドソン ナイトスター 2026年モデル

フラットレーサー風デザインが象徴的な「ブラッドオレンジ」の新グラフィックは、日本でも高い人気を誇った「XR750」へのトリビュートデザインとして特別な価値を有している。「ダークビリヤードグレー」、「ビビッドブラック」も加えた3カラー展開でデビューした。

ナイトスターは、最高出力89hp（66kW）/7500rpm、最大トルク95Nm/5750rpmの「975T Revolution Max」Vツインエンジンを搭載。220kgという車両重量や、705mm（非積載時）というシート高、低く重心を中央に据えたバランスによるコントロール性の高さが魅力だ。

ハーレーダビッドソン ナイトスター 2026年モデル