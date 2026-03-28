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ダンロップ、ハーレーダビッドソンの新国際レース「バガー・ワールドカップ」の公式タイヤに

2025年 MotoAmerica King Of The Baggersでの走行シーン
  • 2025年 MotoAmerica King Of The Baggersでの走行シーン

住友ゴム工業は、グループ企業のダンロップ・タイヤ・ノースアメリカが、2026年より開催される新たな国際レースシリーズ「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」において、公式タイヤサプライヤーおよびテクニカルパートナーに就任したと発表した。

本シリーズは、MotoGP開催週末に合わせて、北米および欧州の主要サーキットで開催されるグローバル選手権。ダンロップは、高性能バガーマシン特有の要求性能に対応した専用レーシングタイヤを供給するとともに、トラックサイドでの技術サポートを通じて本大会を全面的に支援する。

ハーレーダビッドソンとダンロップとの協業は、1981年に純正装着タイヤの供給を開始したことを契機に本格化した。その後、両社はタイヤの開発・生産分野で連携を深め、2000年にはハーレーダビッドソンのロゴを刻印したコ・ブランディングタイヤの展開を本格的に開始している。

近年では、市販車向けのみならずレース分野にも協業を拡大しており、MotoAmerica「King of the Baggers」クラスではダンロップがワンメイクタイヤを供給し、車両性能を足元から支えている。

ダンロップは、今回の参画を通じて、両ブランド間の高い信頼関係と技術的パートナーシップをさらに強化するとともに、北米市場およびグローバルモータースポーツにおけるダンロップブランドの価値向上を図る。また、最先端のレース環境で培った技術を今後の商品開発に活用していく。

「ハーレーダビッドソン・バガー・ワールドカップ」は、2026年3月に開幕し、全6ラウンド（各ラウンド2レース制）の開催が予定されている。

《森脇稔》

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