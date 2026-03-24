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「ついに国内販売か！」高速も走れる155ccの新型ネオレトロ、ヤマハ『XSR155』に「価格と維持費でアリかも」とSNSも注目！

ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）
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ヤマハ発動機は、「大阪モーターサイクルショー2026」でネオレオトロ系（ヤマハ曰く「スポーツヘリテージ）モデルの新型『XSR155』を日本初公開した。原付二種モデル『XSR125』の車体をそのままに排気量をアップ。高速道路も走れるのが魅力だ。会場で目玉車種となっていただけでなく、SNSでも「価格と維持費でアリかも」「目を引くデザインはやっぱヤマハ」など話題となっている。

【画像】大阪モーターサイクルショー2026で公開された『XSR155』

「大阪モーターサイクルショー2026」で日本初公開モデルを多数ならべたヤマハ発動機。「YZF-R」「MT」「XSR」そしてスクーターシリーズと、各モデルのコンセプトに沿った展示がおこなわれ、XSRシリーズの目玉として展示されたのがXSR155だ。ヤマハのホームページで予告されていたグリーンメタリックの車両のほか、『XSR900 GP』などで採用された往年のレーシングマシンに倣ったイエローの「USインターカラー」を採用した車両も展示。さらに発売予定のアクセサリーパーツも公開された。

ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）

現時点で詳細なスペックなどは発表されておらず「市販予定車（2026年夏以降発売予定）」という情報のみだが、YZF-R125とYZF-R15の関係性と同じであれば、エンジンの基本構造は変わらず内径（ボア）を52mmから58mmに拡大、圧縮比を11.2：1から11.6：1に拡大することで排気量をアップ。出力は11kW（15ps）から14kW（19ps）に、トルクも12Nm（1.2kgf・m）から14Nm（1.4kgf・m）にアップすると思われる。シート高や車重なども変わらないと予想されるため、よりパワフルで扱いやすいマシンとなるはずだ。

コロナ禍以降のバイクブームに乗っかり、入門用バイクとしてマニュアルトランスミッションを搭載した125ccクラスを拡充したヤマハ。2023年末に登場した『XSR125』は、その中でもネオレトロなデザインや、約50万円からという価格で人気となっていた。一方で125ccクラス＝原付二種は、免許取得の敷居が低く原付一種ほど制限がないものの、高速道路を走ることができないため、長距離ツーリングへのハードルが高いという課題があった。

ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）

エンジンや車体が共通のスポーツバイク『YZF-R125』には、排気量を155ccに拡大した『YZF-R15』が存在するため、XSRシリーズへの展開が期待されていた。また、東南アジアなどからの並行輸入車を販売する業者もいるが、正規パーツの入手が困難なほか、ディーラー保証を受けることもできないため、ファンにとっては待望のヤマハ正規販売となる。

そんなXSR155の正式発表に、X（旧Twitter）では「XSR155国内販売良いね」「正規販売するなら乗り換えようかな」「おお、ついにというかようやくというか、国内正規販売か」「国内販売開始だって？！ マジかよ！」など、ヤマハ正規販売を喜ぶ声が多数寄せられている。

ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）ヤマハ XSR155（大阪モーターサイクルショー2026）

また、「250も価格が高くなってきたんで、価格と維持費でアリかも」「乗り換え先決定…いや価格次第か」と価格に注目するユーザーも少なくない。ちなみにYZF-R125（51万7000円）とYZF-R15（55万円）の価格差は3万3000円。XSR125が50万6000円なので、54～55万円程度になると予想される。

このほかにも、「エアロックスとXSR155日本導入かYAMAHA頑張ってるな」「なんだかんだ言ってもコレは！って目を引くデザインはやっぱヤマハ」などヤマハファンからの応援の声や、「あー、これはイイモノだ。 USインターカラーのビキニカウル版も出して」「XSR155を国内販売するならWR155Rも売りませんか」など、今後のさらなる展開に期待する声も寄せられていた。

《レスポンス編集部》

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