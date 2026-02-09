＜新連載＞［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］今も昔も“上流から整える”とスムーズなシステムアップが可能に！

純正カーオーディオシステムのサウンドクオリティに不満を抱くドライバーが増えている。しかしそれを改善したいと思っても、どこから手を付けるべきかが分からない……。そう悩んでいたのなら、当連載に注目してほしい。

【画像全3枚】

ここでは全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に話を訊いて、旬な「初級サウンドアップ法」を具体的に紹介していく。今回は東京都日の出町にて店舗を構える「MST（モービル・サウンド・テクノロジー）」の小川さんに話を訊いた。

◆アンプDSPの追加から始めれば、それだけで音が変わりシステムアップもしやすい！

早速『MST』の小川さんに、ビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「当店では、パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることが多いです。スピーカーを換えるという手もありますが、総合的に考えて満足度が高いのはこちらです。

なぜならパワーアンプ内蔵DSPの追加から始めた方が、効率的に音を良くしていけるからです。これを加えれば、システムの上流にて音楽信号のコンディションを整えられて、補正もかけられますから車室内にある音響的な不利要因への対処もできます。その作業から始めれば、後からスピーカーを換えたときにその性能をしっかり引き出せます。

なおパワーアンプ内蔵DSPの追加は、メインユニット交換の代わりだと思っていただくと分かりやすいと思います。以前ならシステムアップといえばまずはそこから始めるのが定番でした。しかし昨今はメインユニットを換えづらい車種が増えています。その場合にはパワーアンプ内蔵DSPを追加することで、メインユニットはそのままでシステムの中枢をグレードアップできるんです」

『MST』（東京都日の出町）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆アンプDSPを追加すれば、パワーをかけてスピーカーを鳴らせる！

「ところで最近の純正メインユニットは、非力になってきています。この点もパワーアンプ内蔵DSPの追加から始めた方が良い理由の1つです。

純正メインユニットが非力になってきたのは、純正スピーカーの軽量化が推し進められているからです。クルマには高い燃費性能が求められますから、車両重量は少ない方が有利です。なのでスピーカーも軽く仕上げられていて、フレームや磁気回路が一層チープになってきています。なので少ないパワーでも鳴らせるんです。

それに市販スピーカーを組み合わせると、音色は良くなりますがその性能を十分に引き出し切れません。

でも、先にパワーアンプ内蔵DSPを導入しておけば、後からスピーカーを換えたとき十分にパワーをかけられます。また純正スピーカーを鳴らすにしても、パワーハンドリングは高い方が有利です」

『MST』（東京都日の出町）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆アンプDSPは、多chタイプが現代的。リアスピーカーも鳴らした上で音を作れる！

「そしてパワーアンプ内蔵DSPを導入すれば、次のステップアップの選択肢も広がります。例えば、スピーカー交換の代わりにまずはスコーカーだけを加えて3ウェイにしても良いですし、ツイーターだけを良いものへと換えても良いです。各スピーカーの個別制御を行えますので、さまざまなやり方が可能になります。

お薦めのユニットは、例えばゴールドホルンの『DSPA 810PRO V2.0』（税込価格：13万2000円）が人気です。当機はコスパが高く使いやすいです。14chをコントロールできるのですが、そのうちの6chは外部パワーアンプを繋げられます。ですので最初は内蔵パワーアンプだけでシステムを組み、後々にはフロントスピーカーを外部パワーアンプで鳴らして内蔵アンプでリアスピーカーを鳴らす、なんてやり方も可能となります。BluetoothやUSB-DACも使えますので、スマホとの親和性も高いです。

なお、多chをコントロールできる機種の方が現代的だと思います。ハイエンドカーオーディオではフロントスピーカーだけで音場を作るのがセオリーですが、これからはリアスピーカーも鳴らしながら音を1つにまとめるスタイルが主流になっていくと感じています。その流れにおいては、多chモデルが有利です。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」