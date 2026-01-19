ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ルノーの新型SUV『フィランテ』、新デザイン言語＋ハイブリッド搭載…韓国から世界市場へ

ルノーは、新型SUV『フィランテ』を発表した。2027年までの世界戦略の中核を担うモデルとして、アジアや中東市場での存在感を強化する。

【画像】ルノー・フィランテ

フィランテという名称は、1956年にボンネビル・ソルトフラッツで複数の世界速度記録を樹立した「エトワール・フィランテ」プロトタイプに由来する。また、2025年に1回の充電で1008kmを平均時速101kmで走破し、電費記録を達成した「フィランテ レコード2025エレクトリックコンセプト」にも受け継がれている。

韓国・釜山工場で生産されるフィランテは、Eセグメントに位置づけられ、ルノーの上級志向を支える。韓国市場ではDセグメントとEセグメント車が51.6%を占めており、現地のニーズに応える設計となっている。

ルノーの世界戦略の「2027年インターナショナルゲームプラン」では、2024年から2027年の間に欧州以外で8車種の新型車を投入する。この期間中に世界販売の3台に1台をハイブリッドまたは電気自動車にすることを目指す。フィランテは2026年3月に韓国で発売され、2027年初頭には中南米の一部市場と湾岸諸国でも展開される。

オーロラプロジェクトをベースとしたフィランテは、セダンの優雅さとSUVの存在感を融合させた新しいデザインアプローチを採用している。彫刻的なボディラインとクーペ風のリアプロファイルにより、従来のEセグメントセダンに対するプレミアムな選択肢として位置づけられる。

フランスのルノーテクノセンターと韓国のルノーデザインセンターソウルが設計し、韓国で開発されたフィランテは、力強いスタンスと独特のクロスオーバーシルエットが特徴だ。全長4915mm、全幅1890mm、全高1635mmのボディサイズは、存在感を示しながら広々とした室内空間を実現する。

フロントエンドは、ルノーのダイヤモンドロゴにインスパイアされた立体的なイルミネーション付きグリルが特徴で、ボディカラーからグロスブラックへの視覚的な変化を見せる。薄型LEDヘッドライトはボディと面一に配置され、デイタイムランニングライトはルノーエンブレムの幾何学形状を参照した28度の角度を形成している。

サイドビューでは、流れるようなルーフライン、クロームのウィンドウサラウンド、19インチまたは20インチホイールがプレミアムキャラクターを強調する。リアでは、彫刻的な面、サスペンデッドスポイラー、超薄型LEDライトがワイドでアスレチックなスタンスを生み出す。「エスプリ・アルピーヌ」バージョンでは、コントラストの効いた黒と白の仕上げがさらなる個性を加える。

フィランテのインテリアは、直感的なエルゴノミクス、コネクテッド技術、洗練された素材を組み合わせた現代的な居住空間として設計されている。

幅広い水平ダッシュボードには3つの12.3インチスクリーンが組み込まれ、OpenRパノラマスクリーンを形成する。これに25.6インチの拡張現実ヘッドアップディスプレイが加わる。このレイアウトは、重要な情報をドライバーの視野内に保ちながら、明瞭性と没入感を高める。

新しい4スポークステアリングホイール、直感的なコントロール、すっきりと統合されたエアベントがコックピットのモダンなデザインを強化する。素材にはリサイクルおよびグレイン加工されたコーティングテキスタイルが含まれ、快適性、耐久性、環境負荷の低減のバランスを考慮して選ばれている。

インテリアの雰囲気はトリムによって異なり、テクノ、アイコニック、エスプリ・アルピーヌにはそれぞれ独自のカラースキームと仕上げが用意される。エスプリ・アルピーヌにはアルピーヌにインスパイアされたステッチ、ディテール、イルミネーション付きブランディングが施される。

ホイールベース2820mmのフィランテは、すべての乗員に広々としたスペースをもたらす。後席乗員は320mmのニールームと874mmのヘッドルームを享受でき、60対40分割可倒式リアベンチは優れたサポートを提供する。ラゲッジ容量はシート使用時654リットル(アンダーフロアコンパートメント含む)、シート折りたたみ時2071リットルとなる。

固定式1.1平方メートルのパノラミックサンルーフがキャビンに光を注ぐ。3ゾーンクライメートコントロールにより独立した温度調整が可能で、微粒子(PM2.5)を監視する空気清浄システムがサポートする。

遮音性の向上、遮音ガラス、最適化されたシールにより、静かなキャビン環境が実現されている。2つのオーディオシステムが用意され、8スピーカーのアルカミスシステム、または10スピーカーとアクティブノイズキャンセレーション付きのボーズプレミアムシステムを選択できる。

フィランテは、アンドロイドオートモーティブ対応の新世代OpenRパノラマインフォテインメントシステムを搭載する。インターフェースは高速かつ直感的で、音声制御、アプリアクセス、パーソナライズされたドライバープロファイルを備える。

12.3インチの助手席スクリーンでは、ブルートゥースヘッドホン経由でメディア機能を独立して使用できる。フィランテはまた、車両のカメラを使用し、ほぼゼロレイテンシーで動作する世界初の車載XRビデオゲームを導入する。

Adot Auto インテリジェント音声アシスタントは自然な対話とパーソナライズされたサービスをサポートし、AI Tipsはコンテキストに応じたガイダンスを提供する。ソフトウェアアップデートはSOTA技術によりシームレスに配信される。

My Renaultアプリでは、位置情報、プリコンディショニング、デジタルキーアクセスなどのリモート車両機能が利用できる。最大5つのデジタルキーをユーザー間で共有可能だ。

接続機能には、4つのUSB-Cポート、ワイヤレススマートフォン充電、車載Wi-Fi、2台の電話用マルチポイントブルートゥースが含まれる。

CMAプラットフォームを使うフィランテは、アップグレードされたフルハイブリッドE-Tech 250hpパワートレインを搭載し、外部充電を必要とせずに高い性能と効率を両立する。

システムは、最高出力150hp、最大トルク250Nmを発生する1.5リットルターボチャージャー付きガソリンエンジンと、DHT Proオートマチックトランスミッションに統合された2つの電気モーターを組み合わせ、システム合計出力250hp、最大トルク565Nmを発揮する。

エネルギーは1.64kWhのリチウムイオンバッテリーから供給され、条件に応じて市街地走行の最大75%を全電動モードで走行可能だ。車両は常に電動モードで始動する。燃料消費量は同等の非ハイブリッドガソリンエンジンと比較して最大50%削減され、CO2排出量は106g/kmとなる。

DHT Pro(専用ハイブリッドトランスミッション)は、2つの電気モーター、デュアル遊星歯車セット、高圧油圧モジュール、デュアルクラッチを組み合わせている。3速ギアにより、動作モード間のスムーズな移行とシームレスな性能を確保している。

《森脇稔》

