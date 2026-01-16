出光興産とKGモーターズが提携、超小型EV『mibot』を東京・広島の「apollostation」で取り扱いへ…4月から

KGモーターズと出光興産は1月16日、小型モビリティ「mibot」の納車や点検整備などを担う業務提携契約を締結したと発表した。

【画像】KGモーターズの超小型EV『mibot』

この提携により、2026年4月から東京都および広島県の出光興産系列サービスステーション「apollostation」の一部店舗で、KGモーターズが製造・販売するmibotの購入サポート、納車、登録代行、保険取扱い、点検整備・部品交換の試みが開始される。

mibotは第一種原動機付自転車（ミニカー）に該当し、全長2485mm、全幅1140mm、全高1470mm、車両重量約470kgのコンパクトな一人乗り電動ミニカー。日常のワンマイル移動に適し、家庭用100V・200Vコンセントや充電スポットで200V普通充電が可能だ。バッテリー容量は7.68kWh、航続距離は約100km（メーカー公表値）、電気代は1kmあたり約1.82円と経済的だ。走行時にCO2を排出しないため環境への負荷軽減にもつながる。操作性が良く、車検不要や保険料の安さから総合的コストでの優位性も期待されている。

出光興産はこれまでの車両販売や点検・整備のノウハウを活かし、mibotのモビリティサービス体制を構築する。KGモーターズは流通やアフターサービス体制の強化を進める。将来的には取扱店舗の拡大や新サービスの導入も検討されている。両社は環境負荷低減と地域社会への貢献を目指し、持続可能な社会実現に貢献することを掲げている。