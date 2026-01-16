ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

出光興産とKGモーターズが提携、超小型EV『mibot』を東京・広島の「apollostation」で取り扱いへ…4月から

KGモーターズと出光興産が業務提携
  • KGモーターズと出光興産が業務提携
  • KGモーターズの小型電動モビリティ「mibot」
  • KGモーターズの小型電動モビリティ「mibot」
  • KGモーターズの小型電動モビリティ「mibot」
  • KGモーターズの超小型EV「mibot」
  • KGモーターズ mibot
  • KGモーターズ mibot

KGモーターズと出光興産は1月16日、小型モビリティ「mibot」の納車や点検整備などを担う業務提携契約を締結したと発表した。

【画像】KGモーターズの超小型EV『mibot』

この提携により、2026年4月から東京都および広島県の出光興産系列サービスステーション「apollostation」の一部店舗で、KGモーターズが製造・販売するmibotの購入サポート、納車、登録代行、保険取扱い、点検整備・部品交換の試みが開始される。

mibotは第一種原動機付自転車（ミニカー）に該当し、全長2485mm、全幅1140mm、全高1470mm、車両重量約470kgのコンパクトな一人乗り電動ミニカー。日常のワンマイル移動に適し、家庭用100V・200Vコンセントや充電スポットで200V普通充電が可能だ。バッテリー容量は7.68kWh、航続距離は約100km（メーカー公表値）、電気代は1kmあたり約1.82円と経済的だ。走行時にCO2を排出しないため環境への負荷軽減にもつながる。操作性が良く、車検不要や保険料の安さから総合的コストでの優位性も期待されている。

出光興産はこれまでの車両販売や点検・整備のノウハウを活かし、mibotのモビリティサービス体制を構築する。KGモーターズは流通やアフターサービス体制の強化を進める。将来的には取扱店舗の拡大や新サービスの導入も検討されている。両社は環境負荷低減と地域社会への貢献を目指し、持続可能な社会実現に貢献することを掲げている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

出光興産

KGモーターズ

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES