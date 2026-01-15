ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

BMWアテンダント、コスチューム大賞に輝く…東京オートサロン2026

BMWアテンダントが東京オートサロン2026のコスチューム大賞を受賞
東京オートサロン2026で「Online AUTO SALON presents輝け!第4回東京オートサロンコスチュームアワード」の表彰式が行われ、ビー・エム・ダブリューが、東京オートサロンコスチュームアワード実行委員会およびオンラインオートサロンから大賞を受賞した。

受賞に際し、BMWのアテンダントの朝倉咲彩さんは、「皆さんの投票のおかげで、このような素敵な賞を獲得することができた。BMWアテンダントは、BMWをイメージしたブルーを基調に、今のトレンドでもあるシャープさや上品さを取り入れ、BMWの存在感をイメージしている」と話した。

東京オートサロンコスチュームアワードは、展示車両とともに出展ブースを盛り上げるコンパニオンたちが身にまとうコスチュームを、オンラインオートサロンからの投票をもとに実行委員会が審査を実施し、ベストスリーを決定する。

東京オートサロンは1983年に初めて開催された、日本における最大級の自動車のイベントの1つであり、BMWは、多くの来場者を魅了するBMW M社が開発した高性能マシン「BMW M」の車両に、BMW正規ディーラーではあまり目にすることができないBMW純正チューニング・パーツ「BMW Mパフォーマンス・パーツ」を纏ったモデルの展示を行なった。

期間中は定期的にBMWブース内特設ステージにおいて、レーシング・ドライバーによるトークショー、BMW Mモデルの優位性、BMWモータースポーツ、BMW純正部品の重要性、BMW正規ディーラーにおけるサービスの魅力等、多くのコンテンツを実施している。

《森脇稔》

