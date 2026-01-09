ホンダのF1マシンが走行、WRCのGRヤリスも走る…東京オートサロン2026

東京オートサロン事務局は、1月10日に東京オートサロン2026の屋外イベント会場でホンダのF1走行を行うと発表した。

東京オートサロンの人気コンテンツである屋外イベント会場は、今年もリアルな走りを体感できる特別なエリアで、走行コンテンツが満載だ。様々なカテゴリーのモータースポーツ車両が次々に登場するので、一日中見ていても飽きないという。

屋外イベント会場での走行イベントは10日と11日の2日間開催するが、10日は前回好評だった会場南側の通路も使用した走行を実施する。

前回多くの観客を魅了したホンダのF1マシンによる走行とエンジン始動を、今回も10日に実施する。

走行車両は1986年のF1世界選手権でナイジェル・マンセルとネルソン・ピケのドライブによりホンダに初のコンストラクタータイトルをもたらした「ウィリアムズ・ホンダFW11」。1.5リットル/ツインターボで予選時には1000馬力以上を発揮したというFW11を佐藤琢磨選手がステアリングを握り、南側通路も使用し貴重なデモランを実施する。

そしてエンジン始動を披露するのは1991年にアイルトン・セナとゲルハルト・ベルガーのコンビでドライバーズ&コンストラクターズのダブルタイトルを獲得した「マクラーレン・ホンダMP4/6」。3.5リットル/NAの「RA121E」が奏でるエンジン音を堪能できる。

F1マシンの走行、エンジン始動は10日のみとなる。マシン展示は11日も実施する。なお、F1マシンの走行は、雨天時(降水量1mm未満、小雨/路面ウェット時も含む)は中止となる。

さらに、11日には2025年の世界ラリー選手権(WRC)でマニファクチャラーとドライバーのダブルタイトルを獲得したトヨタ・ガズー・レーシングWRTの「トヨタGRヤリス・ラリー1」と、カスタマー向けラリー車両「GRヤリス・ラリー2」が走行。WRC参戦中の勝田貴元選手がその雄姿を披露する。

また、新井敏弘選手による全日本ラリー選手権参戦車両のスバル「WRX STI(VAB)」の走行、そして東京オートサロンでは恒例となった大迫力のドリフトで会場を沸かせる「D1GP Kick Off Drift」は、両日屋外イベント会場で実施する。