ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ソニー・ホンダ、SUV風の新型プロトタイプを初公開、『AFEELA 1』日本の納車は2027年前半に…CES 2026

ソニー・ホンダモビリティ『AFEELA Prototype 2026』
  • ソニー・ホンダモビリティ『AFEELA Prototype 2026』
  • ソニー・ホンダモビリティ代表取締役 会長 兼 CEOの水野泰秀氏
  • ソニー・ホンダモビリティ代表取締役社長 兼 COOの川西泉氏
  • ソニー・ホンダモビリティ AFEELA 1（左）とAFEELA Prototype 2026（右）
  • ソニー・ホンダモビリティ AFEELA 1
  • Sony Honda Mobility of America Inc. マーケティング部門シニアディレクターのJ Thongnop氏

ソニー・ホンダモビリティは、米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に先立ち、現地時間1月5日にプレスカンファレンスを開催。新型プロトタイプ『AFEELA Prototype 2026（アフィーラプロトタイプ2026）』を世界初公開した。

【画像】CES 2026で公開されたソニー・ホンダの2台

AFEELA Prototype 2026は、AFEELA 1のコンセプトを踏襲しながら空間の自由度を高め、より多くの顧客に喜んでもらえることを目指したプロトタイプだ。AFEELA 1がセダンタイプなのに対し、このプロトタイプは車高が高いSUVタイプとなっているのが特徴だ。このプロトタイプをベースとした新型モデルを、2028年以降を目途に米国市場の顧客に届けることを目指すとした。

また、第1弾モデル『AFEELA 1（アフィーラワン）』の先行量産車を展示し、2026年内に米国カリフォルニア州で納車を開始することを発表した。2027年にはアリゾナ州でも展開し、日本では2027年前半に納車開始を予定している。

ソニー・ホンダモビリティ AFEELA 1（左）とAFEELA Prototype 2026（右）ソニー・ホンダモビリティ AFEELA 1（左）とAFEELA Prototype 2026（右）

◆AI活用の次世代モビリティ体験を追求

ソニー・ホンダモビリティは、モビリティを「Creative Entertainment Space」へと進化させることをビジョンに掲げ、Vehicle AIを活用した新たな移動体験を提案している。

先進運転支援システム「AFEELA Intelligent Drive」では、VLM（Vision Language Model）を統合したEnd to End型AIモデルへの進化を図る。出発地から目的地まで、レベル2＋の運転支援を皮切りに、将来的にはレベル4相当の技術を目指す。

対話型パーソナルエージェント「AFEELA Personal Agent」では、マイクロソフトの「Azure OpenAI」を活用することで、個々人に最適化された自然対話を実現する。

AFEELAの次世代E&Eアーキテクチャには、Qualcomm Technologies社の自動車向けプラットフォーム「Snapdragon Digital Chassis」のソリューションを採用する。最先端のプラットフォームを採用することで、AI を中心とした未来のモビリティ体験の創造を追求していく。

ソニー・ホンダモビリティ代表取締役 会長 兼 CEOの水野泰秀氏ソニー・ホンダモビリティ代表取締役 会長 兼 CEOの水野泰秀氏

◆AFEELA 1の最新状況

2025年1月よりカリフォルニア州でAFEELA 1の予約受付を開始し、商業施設等でショールーム「AFEELA Studio」の開設を進めてきた。この1年間で延べ10万人以上の来場者を迎え、累計2万4000回以上の車内デモを実施している。

2025年秋には、製造委託先であるホンダの米国オハイオ州の工場の生産ラインで試作を実施、その先行量産車をCES 2026の会場で展示する。

今春にはカリフォルニア州トーランスとフリーモントに、ショールーム機能と納車機能を併せ持った拠点「AFEELA Studio and Delivery Hub」を開設する。早期予約者を対象とした体験型イベント「AFEELA Advanced Access」を段階的に展開し、その中で、今年後半には試乗体験も提供予定だ。

ソニー・ホンダモビリティ代表取締役社長 兼 COOの川西泉氏ソニー・ホンダモビリティ代表取締役社長 兼 COOの川西泉氏

◆オープンな共創プログラムを展開

社外のクリエイターと共にモビリティの可能性を拡張していく取り組みとして、「AFEELA共創プログラム」を展開する。車内のテーマやアプリなど、車内エンタテインメントの開発に必要な情報を公開していく。

クラウドAPIの公開やIVI（車載インフォテインメント）上のAndroidアプリケーションの開発環境の整備も進める。

さらに、クリプト技術に基づく、トークンによるインセンティブモデルを活用した、オンチェーン型のモビリティサービスプラットフォームも構築する。「X-to-Earn」をコンセプトに、モビリティサービスの「アイディア着想」「開発」「利用・評価」の3つのサイクルからなるエコシステムを目指す。当社以外の自動車メーカーやサービスプロバイダーにも開放していく予定だ。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソニー・ホンダモビリティ

CES 2026

CES

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

SUV・クロスオーバー

SDV（Software Defined Vehicle）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES