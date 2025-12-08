メルセデスベンツ、トラックとバス向け最新安全装備を公開…事故を防ぐテクノロジー

メルセデスベンツトラックスは、長距離輸送向けの電動トラック『eアクトロス600』を新型セーフティトラックとして初公開した。同車両はヴェルト・アム・ラインの組立工場で生産されている。

【画像】メルセデスベンツのトラックとバス向け最新安全装備

メルセデスベンツトラックスとダイムラーバスは、セーフティトラックとセーフティコーチという専用車両を通じて、安全技術の最新状態を伝統的に紹介してきた。今回、トラックメーカーが電動車両を新型セーフティトラックに選んだのは、電動化の進展がもたらす道路安全の変化に注目を集めるため。他の道路利用者は新しい音環境や素早い加速に適応する必要があり、救助隊も高電圧技術への備えが求められる。

メルセデスベンツトラックスは2021年から電動トラックをラインナップに加えている。重量物配送向けの『eアクトロス300/400』が最初の電動車両として導入され、1年後には都市ごみ収集向けの『eエコニック』が続いた。2024年末には第2世代モデルとなる長距離輸送向け『eアクトロス600』の量産が開始された。年末までには「eアクトロス600」の技術をベースにした重量物配送向けの新型『eアクトロス400』の量産も予定されている。

電動モビリティがもたらす道路安全の変化は、電動バスにもほぼ同様に当てはまる。電動バスの加速は電子制御されており、立ち乗り客にとっても常に快適で安全という。

ダイムラーバスは数年前から市内バス「eCitaro」の各種電動バージョンを提供している。同車両は2018年から量産されており、マンハイムなどで製造されている。2023年からは航続距離延長装置として水素燃料電池を搭載した「eCitaro燃料電池」も利用可能となった。新型電動都市間バス「eイントゥーロ」の量産は来年開始される予定である。ベルリンで開催された今回のイベントでは、バスメーカーがすでに発表済みの従来型エンジン搭載車両「メルセデスベンツ ツーリスモ セーフティコーチ」を紹介した。

電動トラックやバスに特有の機能として、「eアクトロス600」や「eCitaro」のような電動車両には、法律で義務付けられた外部音響車両警報システム(AVAS)が搭載されている。背景として、電動車両の低騒音レベルが個別のケースで危険な状況を招く可能性がある。例えば歩行者や自転車利用者が電動トラックや電動バスに気づくのが遅れる場合などである。音響警報システムはこうした危険な状況を防ぐことを目的としている。AVASは前進時と後退時にスピーカーから音を再生する。

メルセデスベンツ「eアクトロス600」は、受動的安全性の分野で電動トラック交通の特定条件を考慮した総合的な安全コンセプトで開発された。社内の事故調査から得られた知見が、開発の初期段階で車両設計に組み込まれた。目標は典型的な大型車事故シナリオを現実的にシミュレートし、的を絞った保護対策を統合することだった。定期的に実施される実車衝突テストは、高衝撃側面衝突時の車両の構造安定性を確認している。その結果、高電圧システム全体とすべての電気部品が無傷のまま保たれる。大型衝突用に特別開発されたフレーム構造は、バッテリーハウジングの重大な変形を防ぐ。強化された運転席と前部セクションの明確なエネルギー吸収ゾーンは、正面衝突時の力を衝突最適化構造を通じて誘導することもできる。さらにエアバッグシステムとシートベルトテンショナーが乗員保護の強化に貢献している。

量産開始後も、現場からの新しい知見をさらなる開発に組み込むため、実車衝突テストが定期的に実施されている。このようにメルセデスベンツトラックスは、電動車両の受動的安全性をさらに発展させる目標を追求している。

メルセデスベンツ セーフティコーチには、フロントコリジョンガード(FCG)が装備されている。これは正面衝突時に運転者と同乗者を保護するために設計された特別な受動的安全システムである。安全システムは、事故時にパートナー保護のためのアンダーランガードとして機能する断面で構成されており、例えば乗用車の潜り込みを防ぐことができる。このプロファイルの背後にあるフレームワークは、衝撃時にエネルギーを吸収するように設計されたクラッシュ要素で構成されている。

さらにコーチの運転席エリアは、ステアリング、ペダル、シートを含めて、重大な正面衝突時に完全に後方に移動できる大規模なフレームセクションに取り付けられており、生存空間を大幅に増加させる。開発者はクラッシュテストでフロントコリジョンガードの効果を実際にテストした。FCGはコーチの振り子衝撃テストに関する将来の法的基準もすでに満たしている。

セーフティトラックとセーフティコーチには、交通保護のための能動的電子アシスタントが搭載されている。能動的安全支援システムは、運転者が危険な状況を時間内に認識し、早期にブレーキをかけ、交通状況の概要を維持するのを助ける。これらの電子アシスタントは特に、疲労、ストレス、または注意散漫による不注意の瞬間が、関係者全員にとって可能な限り無害なままであることを保証するのに役立つ。例として緊急ブレーキアシスト、旋回アシスト、前方衝突警告システム、交通標識認識、アテンションアシストなどがある。

ダイムラートラック部門は、システムの限界内で車両操作時に運転者を可能な限りサポートする目標を追求している。ただし運転者は法律で規定されているように、常に車両の安全な操作に対して完全な責任を負う。

メルセデスベンツトラックスとダイムラーバスが開発したミラー交換システム「ミラーカム」も、追い越し、操縦、コーナリング、狭い区間の通過などの状況をより安全でストレスの少ないものにするのに役立つ。ミラーカムとメルセデスベンツトラックスおよびダイムラーバスの旋回アシストシステムとの相互作用は、特に複雑な交通状況や不明確な交差点エリアで危険な状況を緩和するのに役立つ。旋回アシストは運転者への視覚的警告にミラーカムディスプレイを使用する。