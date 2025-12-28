ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

とさでん交通の年末年始乗り放題きっぷ、ジョルダンがモバイルチケットで発売…12月30日から1月3日有効

ジョルダンは、年末年始の2025年12月30日から2026年1月3日の期間限定で、とさでん交通の路面電車とバス全線が5日間乗り放題になる「とさでん交通 新春初詣きっぷ」をモバイルチケットで発売した。

モバイルチケットは、ジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリで提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスだ。

「とさでん交通 新春初詣きっぷ」は、年末年始の2025年12月30日から2026年1月3日の期間限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題になるお得なチケット。価格は大人2000円、小人1000円。

このチケットで行ける範囲には、土佐神社や高知大神宮、高知八幡宮、出雲大社、梯本神社など多くの初詣スポットがある。また、街の中心にある「ひろめ市場」は、カツオの藁焼きタタキや地酒、地元グルメが揃い、年末年始のお買い物や食事を楽しむことができる。

モバイルチケットを使えば、乗車券を持ち歩く手間もなく、なくす心配もない。

販売期間は2026年1月3日まで。利用期間は2025年12月30日から2026年1月3日までで、チケットは利用期間内のみ有効となる。

対象路線は、路面電車が全線、バスはとさでん交通・県交北部交通・高知東部交通(高知から安芸)の路線バス。高速バスやMY遊バス、臨時バス、空港連絡バスは利用できない。

なお、現在モバイルチケットでは、とさでん交通の電車市内均一区間と全線が乗れる「電車市内一日乗車券」「電車全線一日乗車券」、宿泊観光に便利な「電車市内24時間乗車券」「電車全線24時間乗車券」、路面電車と路線バスが乗り放題になる「バス・路面電車一日乗車券」も好評販売中だ。

