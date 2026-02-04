ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ジョルダン、宮古島周遊MaaSフリーパスを期間限定で発売…バス・タクシー・観光を一体化

宮古島で4社の路線バス乗り放題周遊型MaaSチケット 「宮古島周遊フリーパス」
  • 宮古島で4社の路線バス乗り放題周遊型MaaSチケット 「宮古島周遊フリーパス」
  • 乗車、降車時に上記端末機のカメラ部分に二次元コードをかざす

ジョルダンは2月4日、宮古島で周遊型MaaSチケット「宮古島周遊フリーパス」をモバイルチケットで販売する実証実験を開始した。期間は2月28日まで。

【画像全2枚】

本実証は国土交通省の2025年度「日本版MaaS推進・支援事業」の一環として行われる。宮古協栄バス、八千代バス、共和バス、中央交通の4社の路線バスが乗り放題となる24時間・48時間フリーパスに、タクシークーポンや観光施設の引換券などを組み合わせ、来訪者の移動・滞在・消費を一体的に支援する。

価格は24時間フリーパスが大人2000円、小人1000円。48時間フリーパスが大人3500円、小人1750円。オプションとして宮古島海中公園観覧チケット(大人800円)、まいぱり宮古島熱帯果樹園トロピカルガイドツアー付入園券(大人1200円)などが追加購入できる。

また、タクシークーポン500円分を450円で販売するほか、島の駅みやこで使えるお買物券1000円分を950円、雪塩ミュージアムの雪塩ソフトクリーム引換券を350円で提供する。

今回の実証実験では、小田原機器とQUADRACの協力を得て、バス4社に設置されたキャッシュレス決済端末の二次元コード読取カメラを用いた認証に対応する。この対応により、モバイルチケット保持者の乗降停留所やバス利用回数の記録精度が向上し、公共交通の利便性向上や人流の平準化を促す施策を立案する際に必要となる動線情報の正確な把握に寄与する。

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できる。バス乗車時には購入したフリーパス内にセットされている乗車予定のバス会社のチケットを開き、券面に表示された二次元コードをバス乗降口に設置されたキャッシュレス決済端末の読取部分にかざす。降車時にも同様の操作を行う。

ジョルダンの主要サービス「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジョルダン

MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES