ジョルダン、沖縄県南城市のバス乗り放題MaaSチケットを2月4日発売…キャッシュレス決済端末で二次元コード認証に対応

沖縄県南城市でバス乗り放題周遊型MaaSチケット 「南城市周遊フリーパス」
ジョルダンは、2月4日から28日まで、沖縄県南城市で「南城市周遊フリーパス」をモバイルチケットで販売する実証実験を実施する。

本実証は、国土交通省の2025年度「日本版MaaS推進・支援事業」の一環として実施するもの。南城市内の主要観光地を対象に、複数の交通手段と観光コンテンツを一体化した周遊型MaaSチケットを提供する。

フリーパスは、南城市役所が運行するコミュニティバス「Nバス」乗り放題の24時間または30時間乗車券に、オプション購入できる東陽バス往復乗車券、沖東交通タクシーで使えるクーポン、観光施設・物販店等で利用可能な引換券・商品券を組み合わせたもの。来訪者の移動・滞在・消費を一体的に支援する。

今回、小田原機器とQUADRACの協力を得て、観光客および地元住民の利便性向上のため、Nバス、東陽バスの路線バスに設置されたキャッシュレス決済端末の二次元コード読取カメラを用いた認証に対応した。この対応により、モバイルチケット保持者の乗降停留所やバス利用回数の記録精度が向上し、公共交通の利便性向上や人流の平準化を促す施策を立案する際に必要となる動態情報の正確な把握に寄与する。

販売価格は、24時間券が大人・中高生1000円、小学生500円。30時間券が大人・中高生1300円、小学生650円。オプションチケットとして、東陽バス37那覇新開線往復乗車券、沖東交通タクシーで使えるクーポン500円分、斎場御嶽入場引換券、南城市地域物産館で使える商品券500円分、南城市地域物産館ソフトクリーム引換券、おきなわワールド入園チケットなどを追加購入できる。

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できる。

