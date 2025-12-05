ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産自動車、人事異動を発表…今週の有料会員記事ランキングベスト5

11月27日～12月03日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は日産自動車の人事情報に注目が集まりました。



1位） 日産自動車・人事情報　2025年11月1日付

日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年11月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました
日産自動車・人事情報　





2位） スズキの株価が続落、同社子会社に公取委が勧告方針と報じられる

2日の日経平均株価は前日比0円17銭高の4万9303円45銭とわずかに反発。半導体関連株、人工知能（AI）関連株を中心に反発して始まったが、引けにかけて戻り待ちの売りに押され急速に伸び悩んだ。
12月2日　スズキ株価情報





3位） SUBARUにおける差別化の核となる「制御統合ECU」へのこだわりとは…SUBARU 執行役員 CDCO 柴田英司 氏［インタビュー］

SDV戦略の核となる車載コンピューティング技術、すなわち半導体やECUの開発・調達において、自動車メーカー各社は、コストと機能、そして差別化という複雑なトレードオフに直面している。
単なる最新技術の導入ではない、SUBARU独自の顧客体験を創造する





4位） 米テスラ本社工場 ギガ・テキサス訪問と最新FSDロボタクシー体験レポート-Undertones Consulting代表取締役 前田謙一郎氏

来たる1月14日、オンラインセミナー「米テスラ本社工場 ギガ・テキサス訪問と最新FSDロボタクシー体験レポート」が開催される。セミナーに登壇するのは、Undertones Consulting株式会社 代表取締役の前田謙一郎氏。
現実世界AIを実現しようと進化するテスラ社のいまとは…





5位） 情報には、人の人生を変える力がある。「安全」を発信するということ【岩貞るみこの人道車医】

2025年11月27日。IATSS（国際交通安全学会）のシンポジウム「SNSとAI時代に、いかに安全情報を届けるか～チャイルドシートの使用実態と情報発信の課題～」が開催された。開催された、というか、開催したのは学会員の私（と研究会メンバー）である。
チャイルドシートの使用実態と情報発信の課題


《レスポンス編集部》

