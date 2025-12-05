日産自動車、人事異動を発表…今週の有料会員記事ランキングベスト5

11月27日～12月03日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は日産自動車の人事情報に注目が集まりました。
日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年11月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました
2日の日経平均株価は前日比0円17銭高の4万9303円45銭とわずかに反発。半導体関連株、人工知能（AI）関連株を中心に反発して始まったが、引けにかけて戻り待ちの売りに押され急速に伸び悩んだ。
SDV戦略の核となる車載コンピューティング技術、すなわち半導体やECUの開発・調達において、自動車メーカー各社は、コストと機能、そして差別化という複雑なトレードオフに直面している。
来たる1月14日、オンラインセミナー「米テスラ本社工場 ギガ・テキサス訪問と最新FSDロボタクシー体験レポート」が開催される。セミナーに登壇するのは、Undertones Consulting株式会社 代表取締役の前田謙一郎氏。
2025年11月27日。IATSS（国際交通安全学会）のシンポジウム「SNSとAI時代に、いかに安全情報を届けるか～チャイルドシートの使用実態と情報発信の課題～」が開催された。開催された、というか、開催したのは学会員の私（と研究会メンバー）である。