VW『ゴルフ』次期型は完全電動化のはずが内燃機関？…11月のスクープ記事ベスト5

VW ゴルフ Mk. 9 予想CG
  • VW ゴルフ Mk. 9 予想CG
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • トヨタ ランドクルーザーFJ ピックアップトラックの予想CG
  • トヨタ ハイラックス GRスポーツ 予想CG
  • アウディ A2 e-tron 新型の予想CG

11月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、VWの新型『ゴルフ』に関する記事でした。


1位） VW『ゴルフ』復権へ、Mk. 9は完全電動化！ ところがエンジン搭載バージョンも？：182 Pt.

フォルクスワーゲン（VW）が現在、次期型の開発に着手していると思われる、ラインナップ主力モデルの『ゴルフ』。その最終デザインを予想した。登場は2028年が予想されている。
「革命ではなく進化」という伝統を尊重か





2位） 小さくてびっくり！ 噂のメルセデスベンツ「ベビーGクラス」、ついに実車をスクープ：134 Pt.

メルセデスベンツは、2023年のミュンヘンモーターショー（IAAモビリティ2023）で、人気の『Gクラス』に小型モデルを追加するとすでに発表していたのだが、ついにその実車をスクープ班のカメラが捉えた。
小型Gクラスの発売は2027年と予想





3位） 爆売れ確実？ これがトヨタ『ランクルFJ』のピックアップトラックだ！ 実現の可能性は：66 Pt.

トヨタは「ジャパンモビリティショー2025」の開幕に先立ち、「ランドクルーザー」シリーズで最小となる『ランドクルーザーFJ』をワールドプレミアした。そこで、おなじみTheottle氏が、ピックアップトラックバージョンを大予想、CGを提供してくれた。
ランドクルーザーFJのピックアップトラック





4位） トヨタ『ハイラックス』新型に“GRスポーツ”が来るぞ！ オフロード性能を強化へ：60 Pt.

トヨタ自動車は11月10日に、人気のピックアップトラック『ハイラックス』新型を発表した。新型ハイラックスのラインナップに、「GRスポーツ」導入の期待が高まっている。
トヨタ ハイラックスGRスポーツの予想CG





5位） アウディ『A2』が21年ぶりBEVで復活へ！ 現ラインナップ2車種の後継に：58 Pt.

アウディが現在開発を進める、新型コンパクト・クロスオーバーSUVの最終デザインを予想プレビューしよう。この新型車は、『A1』ハッチバックとエントリーレベルのクロスオーバー『Q2』の後継車となる予定で、かつての『A2』の復活だ。
アウディ『A2』が21年ぶりBEVで復活へ！ 現ラインナップ2車種の後継に


《レスポンス編集部》

