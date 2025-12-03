VW『ゴルフ』次期型は完全電動化のはずが内燃機関？…11月のスクープ記事ベスト5

11月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、VWの新型『ゴルフ』に関する記事でした。
フォルクスワーゲン（VW）が現在、次期型の開発に着手していると思われる、ラインナップ主力モデルの『ゴルフ』。その最終デザインを予想した。登場は2028年が予想されている。
メルセデスベンツは、2023年のミュンヘンモーターショー（IAAモビリティ2023）で、人気の『Gクラス』に小型モデルを追加するとすでに発表していたのだが、ついにその実車をスクープ班のカメラが捉えた。
トヨタは「ジャパンモビリティショー2025」の開幕に先立ち、「ランドクルーザー」シリーズで最小となる『ランドクルーザーFJ』をワールドプレミアした。そこで、おなじみTheottle氏が、ピックアップトラックバージョンを大予想、CGを提供してくれた。
トヨタ自動車は11月10日に、人気のピックアップトラック『ハイラックス』新型を発表した。新型ハイラックスのラインナップに、「GRスポーツ」導入の期待が高まっている。
アウディが現在開発を進める、新型コンパクト・クロスオーバーSUVの最終デザインを予想プレビューしよう。この新型車は、『A1』ハッチバックとエントリーレベルのクロスオーバー『Q2』の後継車となる予定で、かつての『A2』の復活だ。