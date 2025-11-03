ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ『A2』が21年ぶりBEVで復活へ！ 現ラインナップ2車種の後継に

アウディ A2 e-tron 新型の予想CG
  • アウディ A2 e-tron 新型の予想CG
  • アウディ A2 e-tron 新型の予想CG
  • アウディ A2 e-tron 新型の予想CG
  • アウディ A2 e-tron 新型のプロトタイプ　スクープ写真
  • アウディ A2 e-tron 新型のプロトタイプ　スクープ写真
  • アウディ A2 e-tron 新型のプロトタイプ　スクープ写真
  • VW ID.3
  • アウディA2コンセプト（フランクフルトモーターショー2011）

アウディが現在開発を進める、新型コンパクト・クロスオーバーSUVの最終デザインを予想プレビューしよう。この新型車は、『A1』ハッチバックとエントリーレベルのクロスオーバー『Q2』の後継車となる予定で、かつての『A2』の復活だ。

【スクープ写真】21年ぶりに復活するアウディ『A2』

初代であり、これまで唯一のアウディA2は、1999年のフランクフルトモーターショーで発表され、2000年に発売された。1997年に先行発表されていたコンセプトカー『Al2』の生産モデルだ。オリジナルのボディ形状（オールアルミニウム）は2005年まで生産されたが、採算的には失敗に終わっている。

いちど2011年にA2コンセプトカーとして復活の試みが一度あったが、生産には至らなかった。そして現在、新型の試作車がテスト中である。車名は「A2 e-tron」または「Q2 e-tron」となる見込み。

新型のボディシェイプは、傾斜したフロントガラス、高いルーフ、そして特徴的なトランクリッドと水平に分割されたリアウィンドウが特徴だ。これらは1999年のオリジナルモデルを彷彿とさせる。また、短いボンネットなどいくつかのデザインは、アウディのモダンなスタイルを踏襲している。

アウディ A2 e-tron 新型のプロトタイプ　スクープ写真アウディ A2 e-tron 新型のプロトタイプ　スクープ写真

アウディA2新型は、MEBモジュラー電動プラットフォームをベースに製造される。これは、同様のボディスタイルを持つフォルクスワーゲン『ID.3』ハッチバックと同じプラットフォームだ。アウディでは前輪駆動とクワトロ四輪駆動、最大400psの電気モーターを1基または2基搭載するバージョンが期待できる。2011年のA2コンセプトはフロントに搭載された電気モーターからわずか114psしか出力しなかったので、大きな進歩となる。また、急速充電で最大500kmの航続を実現するバッテリーを搭載する。

A2 e-tronのワールドプレミアは、2026年と予想される。2027年半ばに、まずは欧州で発売される予定だ。アウディの日本市場における現在のBEV展開をみれば、日本導入も期待できる。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

アウディ A1（Audi A1）

アウディ Q2、SQ2（Audi Q2）

新型車スクープ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ハッチバック

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES