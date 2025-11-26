ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

小さくてびっくり！ 噂のメルセデスベンツ「ベビーGクラス」、ついに実車をスクープ

メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ
  • メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ

メルセデスベンツは、2023年のミュンヘンモーターショー（IAAモビリティ2023）で、人気の『Gクラス』に小型モデルを追加するとすでに発表していたのだが、ついにその実車をスクープ班のカメラが捉えた。

【スクープ画像】通称「ベビーGクラス」のプロトタイプ車両

プロトタイプは、工場から出荷されたばかりで、まだナンバープレートも付いていない。関係者の情報によると“ベビーG”は、以前噂されていたような、従来モデルのプラットフォームを改良したスピンオフではない。専用に開発された全く新しいプラットフォームをベースにした小型オフロード車になるという。

メルセデスベンツは駆動システムについてまだ公式コメントを出していない。業界筋は当初、小型Gクラスは電気自動車のみと推測していたが、再検討されているという。

全高1900mm（74.8インチ）の『Vクラス』ミニバンの隣に停まっている小型Gクラスは、明らかに地面に近い位置に見え、『EQS SUV』の後ろに置かれたプロトタイプを見れば、小ささは際立っている。

メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプメルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ

小型Gクラスの大きさは、本家Gクラスの15％ほど小さくなるが、箱型であることは変わっていない。コンパクトな地上占有面積にもかかわらず、スタイリングは紛れもなくGクラス。垂直に上がったフロントガラス、ほぼ垂直な側面、そして角張ったルーフライン、すべてが整然と配置されている。

驚いたのは、プロトタイプに大型Gクラスと同様のリアスペアホイールが装備されていること。量産型でも採用されるか注目だ。

メルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプメルセデスベンツ 小型Gクラス プロトタイプ

最も重要なディテールのひとつはグリルで、完全に覆われていることから、プトタイプがEVだとわかる。これは、メルセデスベンツが小型GクラスをEVとしてデビューさせることを意味する。とはいえ、フルサイズのGクラス電気自動車が失敗に終わり、米国など主要市場でEVの普及率が鈍化していることを考えると、内燃機関、あるいはハイブリッドのオプションが検討されていることは間違いない。

小型Gクラスの発売は2027年と予想され、日本での発売も期待していいだろう。現在、ランドローバーも独自の“ミニ・ディフェンダー”を開発中だ。小型Gクラスとは異なりモノコックボディで、市場で小型Gクラスと激突する運命にありそうだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ Gクラス

新型車スクープ

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES