【KTM 990RC R 試乗】エキサイティングかつ、人間が操ることができる「良い境界線」…鈴木大五郎

◆KTMらしい全くブレないフィロソフィーが息づく「990RC R」

世界最高峰のロードレース、MotoGPにはじまり、AMAスーパークロス、モトクロス世界選手権にダカールラリーetc、幅広いレースシーンでのトップコンテンダーとして活躍。ブランドとしてはハスクバーナにGASGAS、そしてMVアグスタまでも吸収合併…冷静に考えてみればそれはちょっとやりすぎだろ？と思う。

KTMが経営危機にあるというニュースが2024年に流れた。そのやり過ぎ精神がちょっと首を締めた面もあったのかもしれない。いっぽうで、そんな攻撃的スタンスが、生み出されるマシンの魅力に現れているのも事実であろう。 大方の問題が片付いた今、噂されていた『990RC R』が遂に発売決定。スペイン・セビリアにておこなわれたローンチで、そのフィロソフィーはまったくブレることなく息づいていることが感じられたのであった。

RCとはレーシングコンペティションの略。同社のMotoGPマシン『RC16』にも似たレーシーなスタイリングが特徴だ。また、4気筒エンジンを積むリッタークラスのマシンと比較して明らかにコンパクトである。

エンジンは『990Duke』に搭載されている947ccの並列ツインを流用するが、セットアップは専用となり、最高出力は130psに設定される。もしかするとスーパーバイク参戦を念頭に開発されたRC8以来のレーシングスペックとなるマシンなのか？

しかしその予想は良い意味で裏切られる。イメージよりもライディングポジションは前傾がきつくないし、意外なほどフレンドリーな走りを持っていたのである。

◆ストリートでの使用にもマッチングする仕様

テスト初日はセビリア郊外のワインディングを中心に走行。990Duke由来のエンジンは低回転域から使いやすいトルクを発生。ミッションもストリートでの使用にマッチングするもの。クラッチワークもイージーで、ストップ＆ゴーでももたつくことがない。

ハンドリングは軽快さと安定感がうまくバランスしている。 KTM伝統のトレリスフレームはしっかりとした剛性感を伝えるが、スイングアームは柔軟性を持たせているという。その恩恵か、フィードバック性が高く、乗り味がシャープ過ぎない優しさを持っている。

また、クルーズコントロール（オプション）を装備する等、スポーツライディングだけに的を絞ったマシンではないことがしっかりと感じられたのである。

2日目はサーキットに移動。ミシュラン製スリックタイヤに換装されたマシンがお出迎え。30分のセッションが7セットとKTM流のおもてなしを受ける。

ライディングモードは通常4種類で、オプションのトラックパックを選択すれば、サーキット走行における最適な設定が得られるとともに、さらに細かいセットアップも可能となる。ちなみにこのオプション。購入から1500キロまでは全て使え、その後は用途に合わせて選択出来るというのも新しく、親切でもある（日本での導入は未定）。

コーナーリング中の安定感と運動性。公道で感じたフィードバック性の高さも健在で、徐々にペースが上がる中で、簡単にサスペンションの設定を変更出来るのも嬉しい。さらなるペースアップを望むライダーにはパワーパーツが揃っているのだから安心だ。

◆130psはエキサイティングかつ、人間が操ることができる良い境界線

130psはエキサイティングさを十分感じながら、人間が操ることのできる良い境界線だと思う。それは基本的には電子制御にもさほど頼ることないバランスといえる。

しかし攻め込むことによって、物理的限界に近づいたとき、邪魔することなく サポートしてくれる安心感。ブレーキングパフォーマンスも非常に高く、リアホイールが浮き上がりそうなほどハードなブレーキングを繰り返しても熱ダレやフィーリングの変化は起きず、フロントのABSを介入させることも難しいほどだった。4種類あるABS設定も秀逸で、新たに採用されたスーパーモト＋モードはリアのABSが基本的にカットされるものの、ブレーキング時のスライドアングルが8度を超えると介入するという優れもの。

そんな走りはしないだろ！などと言うなかれ。エキスパートに向けた積極的な走りもサポートしている。ピンポイント的マニアックさは良い意味で薄まりつつも、純粋な走ることを楽しむKTMらしさは磨きがかけられている。

KTMの未来について一抹の不安がなかったわけではない。そんな不安を払拭するのに素晴らしいタイミングでリリースされたと感じられたのである。

■5つ星評価

パワーソース：★★★★

ハンドリング：★★★★

扱いやすさ：★★★★

快適性：★★★★

オススメ度：★★★★

鈴木大五郎｜モーターサイクルジャーナリスト

AMAスーパーバイクや鈴鹿8耐参戦など、レース畑のバックボーンをもつモーターサイクルジャーナリスト。1998年よりテスター業を開始し、これまで数百台に渡るマシンをテスト。現在はBMWモトラッドの公認インストラクターをはじめ、様々なメーカーやイベントでスクールを行なう。スポーツライディングの基礎の習得を目指すBKライディングスクール、ダートトラックの技術をベースにスキルアップを目指すBKスライディングスクールを主宰。