RESCUE-1、バイク長距離レッカーサービス開始…広島・福岡に新拠点

大破した車両を機械的に連結できる特許出願中の装置
  • 関東から九州までハンドルロックや不動車両もスムーズに輸送可能

RESCUE-1は12月15日、個人・法人・損害保険会社向けに、バイク（二輪車）の長距離・高難度案件専門の広域レッカーサービスを本格稼働したと発表した。

これに合わせ、西日本の中継要衝となる広島および九州の玄関口である福岡に新拠点を同時開設した。

既存の関西（大阪、神戸、京都）、関東（東京・神奈川）と合わせ、日本列島を一本のラインで結ぶ搬送インフラを構築。国内の二輪車保有台数やツーリング需要が集中する関東・関西・九州のゴールデンルートを完全カバーする体制となった。

一般的なロードサービスや自動車保険付帯サービスでは、レッカー搬送は「タイヤが回転し、通常の牽引が可能である状態」を前提とした運用が一般的だ。そのため、事故による前輪の大破やタイヤロックなど、現場での特殊作業や積載に時間を要する重度損傷バイクは、通常のサービス範囲では対応困難な「対象外」の事例とされたり、長距離搬送を断られたりするケースが存在する。

RESCUE-1はこの課題に対し、「特許出願技術による高難度車両の積載」と、各拠点を駅伝のように繋ぐ「広域リレーシステム」を融合。「他社で断られたバイク」も、「コンプライアンス」を守りながら、日本全国へ安全に搬送する体制を確立した。

本サービスの特長は3つある。第一に技術力だ。通常のレッカー作業が困難な特殊案件に対し、特許出願中の独自機材を装備した全国対応の「特別搬送チーム（Expert）」が対応する。特殊な場所、フロントフォークが曲がり自立できない事故車や、ホイール破損でタイヤが回らない車両など、高度な技術が必要な案件に特化して稼働。案件に応じた最適な連携で「搬送不可」の状況を打破する。

第二にネットワークだ。今回、関西と九州をつなぐ要衝である広島と福岡にサービス開始したことで、国内の二輪車保有台数やツーリング需要が集中する関東・関西・九州のゴールデンルートを完全カバーした。

第三にコンプライアンスだ。広域ネットワークを活用した無理のない運行計画により、労務リスクを完全に排除する。2024年問題（働き方改革関連法）や改善基準告示を完全に遵守し、コンプライアンスを重視する企業にも安心して依頼できる、クリーンで持続可能な搬送インフラを提供する。

《森脇稔》

