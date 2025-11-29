BMX風デザインに注目！ ヤマハの新型“小径”電動アシスト自転車に「かなりイカしたフォルム」「ミニモト感は好み」とSNSで反響

ヤマハ発動機はこの11月に、電動アシスト自転車「PASシリーズ」の2026年モデル、全9機種を発表した。中でも新モデルとして登場した小径電動アシスト自転車『PAS CRAIG ALLEY（パス クレイグ アリー）』に、SNSでは注目が集まっている。「これはちょっといいかも」「かなりイカしたフォルムなんですけど…」など、そのスタイリッシュなデザインが関心を集めているようだ。

【画像】ヤマハの新型“小径”電動アシスト自転車『PAS CRAIG ALLEY』

「PAS CRAIG ALLEY」のコンセプトは「街にさりげなく映えるスタイリッシュミニベロ」で、初めて電動アシスト自転車に触れるユーザーに向けて開発。週末の街乗りや通勤など、さまざまなシーンで気軽に乗れる小径モデルで、シンプルでスタイリッシュなユニセックスデザインと、乗車姿勢が前傾になりすぎない、ゆったりとした乗り心地を両立させた。

主な特徴は、スチールパイプならではの細身設計を活かしたスタイリッシュなフレームデザイン、快適なライディングポジションに寄与するハンドルポジション、内装3段変速や前後フルフェンダー等の日常生活での数キロ圏内の移動に適した装備など。

ヤマハ PAS CRAIG ALLEY

特に注力したデザインは、スポーティな見た目と快適な乗車感を両立するというもの。一見すると「普通の自転車に見える」のがポイントで、電動アシスト自転車はペダルの付け根にある「ドライブユニット」とバッテリーの存在感が大きく、これを小径モデルのサイズに搭載するとフレーム形状などが特殊なものになる。

PAS CRAIG ALLEYでは、通常フレームから吊り下げる形になるドライブユニットを、フレームを挟み込むような形にすることでコンパクト化。さらに後輪のフレーム（ステー）を一本にすることで、バッテリーの取り外しがしやすくかつ、直線的な水平基調のデザインを実現。フレームを横から見るとダイヤ型にすることで、従来の小径電動アシスト自転車然とした佇まいではない、スポーティで「普通の自転車に見える」デザインとした。

ハンドルはBMXのようなブリッジタイプとし、さらに多段スペーサーを組み合わせることで高さを調整することも可能に。また多段スペーサーによってハンドルの支柱を太く力強く見せることができ、これが見た目のスポーティさにもつながっている。

ヤマハ PAS CRAIG ALLEY

また、乗りやすさの面では、しなやかな細身のフレームとクッション性の高い太いタイヤによって快適な乗り心地を実現。乗り手とハンドルの位置関係、高さと角度、ハンドル形状に工夫を施し、乗車姿勢が前傾になりすぎず、快適に乗れるライディングポジションを実現した。

コンパクトでキビキビと走るイメージの小径モデルだが、PAS CRAIG ALLEYはフロントのキャスター角（タイヤを支えるフレーム）を最適化することで、直進でも安定した走行をおこなうことができる。また、小径というと、より多くペダルを漕がなければいけない、と思いがちだが、ヤマハの小径モデルはギア比を調整することで1漕ぎあたりに進む距離は26インチモデルと同等だという。

カラーリングは、フォーマルからカジュアルまで、どんな服装ともマッチする「メルティグラファイト」を新開発。このほか、カジュアルなアウトドアスタイルにもマッチする「カーキジェイド2」、洗練された印象の中に温もりを感じる「マットエクリュ」の全3色をラインアップ。メルティグラファイトとマットエクリュには、オレンジの差し色が施され、さりげなく個性を演出しているのもポイントだ。

ヤマハ PAS CRAIG ALLEY（マットエクリュ）

15.8Ahの大容量バッテリーを搭載し、一充電あたりの走行距離は「オートエコモードプラス」で最大128kmを実現。少ない充電頻度で使うことが可能だ。バッテリーが空の状態から満充電にかかる時間は、約4.5時間。

PAS CRAIG ALLEYの価格は13万8000円。ヤマハの小径モデル『PAS CITY-C』（14万5200円）『PAS CITY-X』（14万7400円）『PAS CITY-V』（15万6200円）と比べても最も安価で、電動アシスト自転車の入り口として最適な一台となっている。

そんなPAS CRAIG ALLEYにX（旧Twitter）では、「かなりイカしたフォルムなんですけど…」「これかっこいいなぁ。ちょっと欲しいなぁ」「このミニモト感は好みですね」など、BMXを思わせるスポーティでスタイリッシュなデザインに関心を寄せるユーザーのコメントが集まっている。

このほかにも、「この電動自転車ほしいなー13万」「これはちょっといいかも」「メーカーもんやし、デザインも好みやし結構欲しい」など、購入を検討するユーザーや、電動アシスト自転車を所有したことがないユーザーにも響いている様子がうかがえた。