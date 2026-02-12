大容量の新型バッテリー搭載、ヤマハの電動アシスト自転車『PAS CHEER』2026年モデルを発売

ヤマハ発動機は、コストパフォーマンスに優れ、日常生活で活躍する電動アシスト自転車『PAS CHEER（パス チア）』の2026年モデルを4月18日に発売すると発表した。

【画像】ヤマハ『PAS CHEER』2026年モデルと新型バッテリー

「PAS CHEER」は、初めて電動アシスト自転車を利用するユーザー向けに、日常使いに必要な機能は十分に備えつつ、高いコストパフォーマンスを実現したモデル。

主な機能は、スタンドを掛けるとハンドルがロック（半固定）される「スタンド連動式ハンドルストッパー」、てこの原理で軽い力でスタンド掛けができる「かるっこスタンド」、跨ぎやすく乗り降りしやすい低床U型アルミフレームの採用など。

ヤマハ PAS CHEER 2026年モデルで初採用となった10.2Ah新型バッテリー

2026年モデルは、PASシリーズ初採用となる10.2Ah新型バッテリーを搭載。従来モデルに比べて1.3Ah容量を拡大したことで、オートエコモードプラスで最大70kmの走行が可能に。少ない充電回数で毎日のおでかけに使用できる。さらにバッテリー形状を握りやすい仕様へ一新し、利便性を向上させている。

また、「リフレクター一体砲弾型ランプ」を採用し、前方だけでなく足元まで広範囲を照らす。カラーリングは、シンプルでありながらアクティブな印象を与える「ディープレッド」を新たに設定。全4色のカラーラインアップとした。

26型と24型を用意、価格はオープン。

ヤマハ PAS CHEER（ディープレッド）