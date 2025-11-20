ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

世界初の個人所有できる「ロボカー」など、次世代モビリティを一堂に展示へ…オートモビリティLA

テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー
  • テンサー・ロボカー

ロサンゼルスモーターショー2025の業界向けイベント「オートモビリティLA」が11月20日（日本時間11月21日）、ロサンゼルスコンベンションセンターで開催される。

【画像】世界初の個人所有できる「ロボカー」

会場中央の屋外エリア「イノベーションプラザ」では、次世代モビリティ技術の展示が行われる。

注目の出展企業として、ピボタル社が電動航空機「ヘリックス」を展示する。同機は固定翼チルト機能と垂直離着陸機能を備え、短距離通勤用エアモビリティの実用化を目指している。

ARCボーツ社は、次世代バッテリー技術を搭載した完全電動ウェイクボート「アークスポーツ」を披露する。航空宇宙グレードの設計により500馬力の瞬間トルクとゼロエミッションを実現している。

テンサーAI社は、世界初の個人向けレベル4自動運転車「テンサーロボカー」を公開する。同車両は大規模言語モデル（LLM）を活用したエージェント型AIフレームワークを搭載し、完全自動運転、自己診断、自己メンテナンス機能を備えている。

クールソンアビエーション社は、2025年の山火事消火活動に実際に使用されたシコルスキーS-61ヘリコプターとともに、カスタム車両を展示する。

商用フリート分野では「フリートイノベーションショーケース」を新設し、ゼロエミッション車両や水素技術、配送プラットフォームを紹介する。

ボルテラ社はEVフリート向け大規模充電インフラの展開ソリューションを、リビアン社は次世代商用バンと電動サービスツールを展示する。ホンダは米国初の量産プラグイン水素燃料電池車『CR-V e:FCEV』を出展する。

ファストポート社は、最大650ポンドの荷物運搬が可能なペダルアシスト四輪車「eクアッドプロトタイプ」の米国初の一般試乗体験を提供する。

GMエンボルブ社はEV、テレマティクス、サービスサポートを統合したフリート運営者向けプラットフォームを実演する。フォルクスワーゲンは商用利用を想定した『ID.Buzz』を展示し、都市部フリート運用での多目的活用を提案する。

リシアモーターズ社はフォードプロとメルセデスベンツ『スプリンター』のフリートソリューションを、南カリフォルニアのディーラーネットワークを通じて紹介する。

NAFAパシフィックサウスウエスト社は、ヒョンデモーターアメリカ、トムズトラックセンター、スレート、タイガータフ、ジオタブ、アジャイルフリート、フォードプロの代表者が参加するフリートサミットを開催する。

イノベーションプラザには、コックスオートモーティブ提供のメインステージも設置され、基調講演、アナリスト主導の討論、技術円卓会議、質疑応答セッションが終日開催される。

メディアと業界関係者は、ホンダ、キア、ルシード、リビアンによる試乗体験に参加できる。また、フォルクスワーゲン傘下のスカウトモーターズは『テラ』と『トラベラー』のコンセプト車両を初公開する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ロサンゼルスモーターショー

自動運転、高度運転支援（ADAS）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES