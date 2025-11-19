ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産が北米初のPHEV『ローグ』発表、三菱『アウトランダー』のOEMに…ロサンゼルスモーターショー2025

日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド

日産自動車は11月17日、北米市場で日産初となるプラグインハイブリッド車『ローグ プラグインハイブリッド』を発表した。三菱『アウトランダーPHEV』のOEMとなる。

【画像】日産 ローグ・プラグインハイブリッド

ローグ プラグインハイブリッドは11月21日から30日まで開催されるロサンゼルスモーターショー2025で一般公開され、2026年初頭から米国で販売される。

ローグ プラグインハイブリッドは、2つの電気モーター、20kWhリチウムイオンバッテリー、2.4リッターガソリンエンジンを組み合わせている。このシステムは、モーターとガソリンエンジンの出力をシームレスに融合させ、ドライバーの要求に応じた効率的なパフォーマンスを実現する。静かで効率的な日常のEV走行に加え、冒険心を満たす長距離走行のためのハイブリッド走行の柔軟性も備えている。

バッテリーの充電は、レベル2の家庭用充電設備により約7.5時間で満充電することが可能だ。システム出力は、最高出力248hp、最大トルク322lb-ftを発揮し、ガソリンモデルの『ローグ』（日本名：『エクストレイル』）よりも速い加速を実現している。インテリジェントAWDを全車標準とし、7つのドライブモード（ノーマル、パワー、エコ、ターマック、グラベル、スノー、マッド）を備え、シーンに合わせてパワーとAWDトルク配分を最適化する。

快適性と高い利便性も特徴だ。12.3インチのメーターとワイヤレスApple CarPlayと有線Android Autoを搭載した9インチタッチスクリーンを搭載している。最上級のプラチナムグレードでは10インチのヘッドアップディスプレイや、Boseの9スピーカー高級オーディオシステムも搭載する。また、アウトドアなどで使用する電気機器を動作させるための120V・1500Wコンセントがトランクと後席に装備されている。

ローグ プラグインハイブリッドは、2列目がスライド、リクライニング、前倒し可能で3列目へのアクセスが容易な、7人乗りの3列シートを設定し、レジャーやファミリーユースを想定し設計されている。荷室も柔軟性に優れており、3列目格納時にはゴルフバック4個を収納することができ、背の高い室内によってマウンテンバイクも楽に積載可能だ。

安全面では、11個のエアバッグと様々な安全・運転支援技術を備え、ドライバーと乗員に安心感を提供する。すべてのモデルに、Nissan Safety Shield 360技術が標準装備されており、自動緊急ブレーキ（歩行者検知付き）、ハイビームアシスト、車線逸脱警報、後方交差警報、ブラインドスポット警告、後退時自動ブレーキを搭載する。

デザイン面では、筋肉質でダイナミックなエクステリアを備え、20インチのダーク塗装ホイール、ブラックミラーカバー、ブラック外装トリムが特徴だ。インテリアは機能性と快適性を融合させた魅力的な空間で、エアコン、オーディオ、ドライブモードの物理スイッチを備えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

三菱 アウトランダーPHEV

ロサンゼルスモーターショー

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES