ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『アイゴX』改良新型、欧州Aセグ初のフルハイブリッド生産開始…「GRスポーツ」も設定

トヨタ『アイゴX』改良新型の生産をチェコ工場で開始
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の生産をチェコ工場で開始
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の生産をチェコ工場で開始
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の「GRスポーツ」
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の「GRスポーツ」
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の「GRスポーツ」
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の「GRスポーツ」
  • トヨタ『アイゴX』改良新型の「GRスポーツ」

トヨタモーターヨーロッパ（TME）は、チェコ共和国のトヨタモーターマニュファクチャリングチェコリパブリック（TMMCZ）で、改良新型『アイゴXハイブリッド』の生産を開始したと発表した。

【画像】トヨタ『アイゴX』改良新型

欧州におけるトヨタの最もアクセスしやすいモデル、アイゴXハイブリッドは、Aセグメント初のフルハイブリッド車としてデビューし、市場の非プラグイン車の中で最低のCO2排出量を実現している。これにより、ハイブリッド技術がこれまで以上に身近なものとなった。

『アイゴ』の生産は20年前の2005年2月に始まった。2021年に導入されたアイゴXは、クロスオーバー風のデザインへの転換を示し、現在までに36万5000台以上が生産されている。

改良新型アイゴXハイブリッドは、チェコ共和国コリンのTMMCZで生産を開始。同工場では約3200人の従業員が働き、部品の65%を現地調達している。2002年の設立以来、アイゴ、アイゴX、『ヤリス』を含む230万台以上のトヨタ車を生産してきた。

改良新型アイゴXは、Aセグメントに初めてフルハイブリッドパワーを導入し、トヨタの最小かつ最もアクセスしやすい車両に電動化を拡張した。現在ヤリスと『ヤリスクロス』に搭載されている新しいパワートレインが、従来の1.0リッターガソリンエンジンを完全に置き換えた。

アイゴXをハイブリッドコンポーネントに対応させるため、革新的なパッケージングソリューションが必要だった。トヨタのハイブリッド車として初めて、2つのバッテリーセルスタックがリアシート下のフロア幅方向に縦方向レイアウトで配置されている。

より大きなハイブリッドパワートレインに対応するため、フロントオーバーハングが76mm延長されたが、アイゴXのプロポーションは保たれている。

最新のアイゴXは、ヤリスと同じハイブリッド技術を使用し、より力強く刺激的な走りを提供する。システム全体の出力は従来の非ハイブリッド版と比較して44hp増加し、最大116hpに達している。0-100km/h加速は10秒以内を実現し、クラス最高レベルのCO2排出量86g/kmを達成している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

SUV・クロスオーバー

コンパクトカー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES