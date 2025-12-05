キア、小型電動SUV『EV2』予告…欧州シェア拡大へ2026年1月デビュー

ヒョンデ傘下のキアは、2026年1月にベルギーで開催されるブリュッセルモーターショー2026において、欧州専用の小型電動SUV『EV2』を世界初公開すると発表した。

【画像】キアEV2のティザー

キアはEV2のティザー写真を効果した。同モーターショーは2026年1月10日から18日まで、ベルギーの首都ブリュッセルで開催される。

EV2は、Bセグメントに属する完全電動SUVで、感情的なデザインと最新のテクノロジー、コネクティビティを組み合わせている。スマートなEV機能と広々とした調整可能な室内空間を備え、目を引くルックスと魅力的なボディタイプで、キアの「オポジット・ユナイテッド」哲学を体現しているという。

キアヨーロッパのマーク・ヘドリッヒ社長兼CEOは「EV2により、妥協することなく、より幅広い層に電動モビリティを真にアクセス可能にするというコミットメントを再確認する」と述べた。

また、「このコンパクトSUVは、大型EVのイノベーションと精神を備えながら、欧州での日常生活にシームレスにフィットする。欧州で設計・開発され、まもなく欧州で生産が始まるEV2は、この地域全体で責任あるモビリティの未来を形作る上で極めて重要な役割を果たす」とヘドリッヒ氏は語った。

1月9日の午前10時40分から、ブリュッセルモーターショー2026でキアの完全電動BセグメントSUVがデビューする予定だ。EV2と並んで、キアは『EV3』、『EV4』ハッチバック、『EV5』のスポーティでダイナミックなGTバージョンも展示する。