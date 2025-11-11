ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタの「サイオン」が復活、300馬力超のハイブリッドオフローダー提案…SEMA 2025

サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト
  • サイオン01コンセプト

トヨタ自動車の米国部門は、SEMA2025において、実験的なブランドとして知られる「サイオン」の名前を冠した新しいオフロード・コンセプト『サイオン01コンセプト』を初公開した。

【画像】サイオン01コンセプト

このコンセプトカーは、アウトドア・アドベンチャー体験を追求するサイド・バイ・サイド型の全地形対応車両として設計された。北米のトヨタエンジニアがオフロード走行への情熱を込めて開発を主導し、トヨタの伝説的な耐久性とサイオンの実験的DNAを融合させた。

パワートレインには、トヨタのトラックラインナップから派生した高出力ターボチャージド4気筒ハイブリッドエンジンを搭載。300hpを超える出力を発揮しながら、優れた燃費性能も実現している。また、画期的なサイレントモードを備え、EVパワーを使って静寂の中でトレイルを滑走することも可能だ。

車両は一から専用設計され、高速レース、険しいトレイル走行、技術的なロッククローリングなど、さまざまな困難なオフロードシナリオに対応できる。優れたサスペンション・アーティキュレーション、バランスの取れたトラック幅、狭いトレイルに適したコンパクトなフットプリントを特徴とし、現在のSXS製品を出力、能力、航続距離で上回ることを目指している。

トヨタの安全性と耐久性へのコミットメントを示すものとして、このコンセプトにはトヨタが直接開発したFIA準拠のケージを初搭載。SCOREおよびFIAレーシング規格に対応している。このレース対応構造に加え、極限状態での信頼性を考慮して戦略的に選択されたトヨタの実績あるドライブライン、サスペンション、ブレーキコンポーネントを活用している。

デザインは、トヨタの米国拠点CALTYデザインチームが手がけ、革新性と職人技の独特な融合を実現した。高速砂丘から数日間のトレイル・アドベンチャーまで、パフォーマンス、効率性、アドベンチャーが一つの素晴らしいオフロードパッケージで出会うビジョンを示している。

サイオン01コンセプトは、あらゆるライフスタイルと地形にわたるトヨタの革新へのコミットメントを強調している。

サイオンは2003年、トヨタの米国の若者向けブランドとして設立。販売のピークは2006年で、年間17万3034台を売り上げた。以後、販売は減少傾向。そのため、米国トヨタ販売は2016年2月、サイオンブランドの廃止を決定。サイオンラインナップは、2017年モデルから、順次トヨタブランド車に変更。既存のサイオン車の顧客については、トヨタの販売店でサービスなどが受けられるよう対応している。

日本での先代『86』は、米国ではサイオン『FR-S』として販売されていた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

サイオン

SEMA ショー

トヨタ自動車

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES