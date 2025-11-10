日産の小型トラック『アトラス』をEV化へ、日産車体傘下のオートワークス京都と開発支援契約…ヤマトモビリティ

ヤマトモビリティ&Mfg.は、日産車体グループの中核企業のオートワークス京都と、EVコンバージョントラックの開発支援に関する業務提携契約を締結したと発表した。

【画像】日産の小型トラック『アトラス』をEV化

今回の契約は、2025年9月30日に調印した「EVコンバージョントラック架装委託基本契約」に続く第2弾の業務提携となる。

同社は、EVコンバージョン事業の着実な成長を実現するため、適用車種の拡大およびそれを支える技術・生産体制の構築が急務となっていた。今回の業務提携は、こうした課題の解決を図るもので、オートワークス京都の高い車体製造技術と同社のEVコンバージョン技術を融合させることで、事業基盤のさらなる強化を目指す。

同社はこれまで三菱ふそう『キャンター』をEVコンバージョンの対象車種として事業展開を進めてきた。今回の業務提携を機に、EVコンバージョン技術をより幅広い車種へ展開する新たな一歩として、日産自動車が2021年まで生産・販売していた小型トラックの『アトラス』（F24型）をEV化し、普通免許で運転可能なEVトラックとして市場投入を目指す。

日産アトラスEVコンバージョントラックの主な特徴は、軽量でGVW3.5トン未満（普通免許対応）、ディーゼル車並みの大トルク（330Nm）、最大積載量1.3トン以上の充分な積載量確保、最小回転半径4.4mの優れた小回り性能となっている。

生産はオートワークス京都の京都工場で実施し、2026年夏の立ち上げを目指す。生産・販売規模は年間500台程度を想定している。

業務提携の内容は、日産アトラスのEV架装のためのレイアウト計画作成業務と、日産アトラスに関する市場調査となっている。

これにより、環境負荷の低減およびドライバー不足の解消に資する、新たなモビリティソリューションの創出を図る。

本件による同社の業績への影響は現時点では軽微だが、今後のEVコンバージョン事業拡大に向けた重要な戦略的ステップと位置づけている。