ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

3輪オープンEV『トライセラ』に専用サウンド、ヤマハが音響技術で提案する新体験

ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）
  • ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「TRICERA proto」のUX/UI音をデザインした橋本さん（左）と、走行音を開発した田中さん（右）
  • 田中さんは、「風切り音などの影響が大きいフルオープンならではの難しさやチャレンジがあった」と振り返る
  • 対象のコンセプトや要件を自分の中にインプットし、サウンドデザインに取り組む橋本さん
  • ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）
  • ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）
  • ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）
  • ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）

ヤマハ発動機は、10月31日から一般公開された「ジャパンモビリティショー2025」で展示する3輪パッケージのフルオープンEV『TRICERA proto（トライセラ プロト）』に、独自開発のサウンドデバイス「αlive AD」を搭載したと発表した。

【画像】専用サウンドを開発した『TRICERA proto』

同車は新たなドライビングプレジャーを提案する3輪手動操舵（3WS）の実走コンセプトモデル。前後輪操舵がもたらす新感覚の旋回制御に加え、ドライバーの高揚感を掻き立て、操作に没入する悦びにあふれた車内空間の実現を目指し、音響面での開発にもこだわった。

「TRICERA proto」のUX/UI音をデザインした橋本さん（左）と、走行音を開発した田中さん（右）「TRICERA proto」のUX/UI音をデザインした橋本さん（左）と、走行音を開発した田中さん（右）

走行音の開発を担当した田中澄人さん（AM開発統括部）は「これまで作った音源は数千種」と話す。TRICERAのコンセプトを自分の中で咀嚼した上で、その音源からベースになるものをピックアップして作り込んだという。全開加速時やクルージング時で、ドライバーの心もちまで移ろいでいく様子が容易にイメージできるサウンドに仕上がっている。

起動音や機能音といったUX/UI音を担当した橋本晃さん（プランニングデザイン部）は、パワーキーのON/OFF、警告音やエラー音、さらには充電開始のサイン音まで、「なぜこの音なのか？を考え、実際に創るのが私の仕事」と説明する。身に着けた絶対音感と音響心理学の知識を背景に、物理的な音波が人間にどのように知覚・解釈され、心理的な影響を与えるかを考え抜くことで、さまざまなUX/UI音を生み出している。

対象のコンセプトや要件を自分の中にインプットし、サウンドデザインに取り組む橋本さん対象のコンセプトや要件を自分の中にインプットし、サウンドデザインに取り組む橋本さん

二人の入社動機は、ともに「音」だった。田中さんの主な関心は「自動車の音」、対して橋本さんは「二輪車の音」だった。「その頃、モビリティの音と言えば“出てしまう音”を意味しました。田中さんも私も、当初は自動車エンジンやオートバイの開発現場で騒音や振動を抑える仕事に就いていました」と橋本さんは振り返る。

しかし、「音」との高い親和性をもつヤマハブランドには、「“モビリティ×音”の領域に、こだわりをもって向き合っていく期待感を常に感じていた」という。フルオープンという特性上、風切り音などの影響が大きい中での音響開発は特に困難だったが、田中さんは「風切り音などの影響が大きいフルオープンならではの難しさやチャレンジがあった」と開発の苦労を語る。

ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）ヤマハ トライセラ プロト（ジャパンモビリティショー2025）

感性に訴える旋回性能と、それらを増幅するサウンド。「実際に乗り込んでの体験はできませんが、デモ時のサウンドにぜひ耳を傾けてください」と話す田中さんと橋本さん。その刺激的な世界の一端を、ジャパンモビリティショー2025のヤマハブースで体験できる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

注目の記事

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES