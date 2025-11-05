「輸入するの？」トヨタ『RAV4ハイブリッド』新型が先行して米国発売へ！SNSの注目は「ハンマーヘッド顔」

トヨタ自動車は、主力SUV『RAV4ハイブリッド』の新型を米国で12月より発売する。SNSでは「ついにRAV4米国販売始まるのか」「RAV4は米国でもしっかり売れるでしょう」など期待の声や、販売に関するコメントが集まっている。

【画像】トヨタ RAV4ハイブリッド 米国モデル

新型は第5世代ハイブリッドシステムを搭載し、大幅な性能向上を実現。前輪駆動（FWD）と電子制御オンデマンド全輪駆動（AWD）の2つの駆動方式を用意。AWDモデルは236hpの最高出力を発揮し、従来型の219hpから17hp向上した。FWDモデルも226hpとなり、従来のガソリンFWDモデルから23hpアップしている。

燃費性能も大幅に改善され、FWDモデルでは最大44MPG（約18.7km/リットル）を実現。AWDモデルでも42～44MPGの優れた燃費を達成している。

パワートレインには2.5リットル直列4気筒エンジン（A25A-FXS）を採用し、2つのモータージェネレーター（MG1、MG2）と組み合わせて前輪を駆動する。AWD装備車には専用のリアモーター（MGR）を搭載し、電子制御オンデマンドAWDシステムを構成している。

新型では電子制御ブレーキ（ECB）システムを採用し、回生ブレーキと油圧ブレーキを協調制御することで、エネルギー回収効率を最大化している。また、ブレーキホールド機能も標準装備し、渋滞時や信号待ちでの利便性を向上させた。

新型RAV4ハイブリッドは12月から米国のトヨタディーラーで販売開始予定。メーカー希望小売価格はハイブリッドFWDモデルで3万ドル台前半からとなる見込みだ。

そんな新型RAV4ハイブリッドは米国発表に対して、X（旧Twitter）では「ついにRAV4米国販売始まるのか」「RAV4は米国でもしっかり売れるでしょう」など期待の声や販売に関するコメントが集まっている。

話題の一つとなったのは「アメ車として RAV4を『輸入』するのかな？」「日本で売る車両はアメリカ生産？」などの、輸入に関するもの。米国生産されたRAV4が日本国内で発売されるのか、注目が集まった。

デザインに関しては「ハンマーヘッド」を採用したフロントマスクへのコメントが多く、「やっぱりフロントデザイン完成してきた」といった声や「トヨタ車 みんなこの顔になってくのか」といったコメントも見られた。

新型RAV4については、10月31日に一般公開となった「ジャパンモビリティショー2025」で日本導入予定の右ハンドル車が展示された。日本での発売は「2025年度中」とされており、注目度は高まっている。