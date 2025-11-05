初期費用ゼロで月5万3000円から、ZO MOTORSの3トンEVトラックを月額定額制で…eMotion Fleet

eMotion Fleetは、ZO MOTORSの3トンEVトラック『ZM6』を、充電器、運行管理システム（FMS）、メンテナンスとともにワンストップで提供するアセットマネジメントサービスを開始すると発表した。

【画像全3枚】

同サービスは「EV Fleet-as-a-Service」として、これまで高額な初期導入費用や導入後の運用管理負担を理由にEV導入が困難だった中小企業も含めた物流業界全般での商用EV導入と脱炭素化を加速することを目的としている。

サービスの特徴として、EVトラック、充電器、FMS、メンテナンスを一体で提供し、初期費用ゼロで月額料金のみの料金体系を採用。価格は同クラス内燃機関車両水準以下の5万3000円からとなっている（使用者登録が東京都・神奈川県の場合）。

また、FMSによる車両及び運行状況の可視化によって、ランニングコスト管理やCO2削減管理、安全管理対策を可能にする。

ZO MOTORSは2023年7月に設立された新エネルギーを推進するトラックメーカーで、カンボジアにKD工場を有し、アメリカ・ヨーロッパ・中国・東南アジアなど多数のOEM企業と連携して新エネルギー商用車を開発・販売している。

eMotion Fleetは、日本・アジアにおける事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで支援するサービスプロバイダーで、ドイツ物流大手に2万3000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立して設立された。