ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル『ソルテラ』改良新型を発表、航続746kmに拡大、517万円から

スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型
  • スバル・ソルテラ 改良新型

SUBARU（スバル）は10月29日、バッテリーEV『ソルテラ』改良新型の日本仕様車を発表した。

【画像】スバル・ソルテラ 改良新型

ソルテラは2021年に発表されたスバル初のグローバルバッテリーEV（BEV）で、これまで実用性を中心に商品の進化を続けてきた。今回の改良では、BEVとしての先進性と実用性にさらに磨きをかけた。

エクステリアは新デザインのヘッドランプとフロントバンパーを採用。フロントとリヤのホイールアーチモールは標準仕様をブラック塗装に変更し、メーカー装着オプションにボディ同色の仕様も設定することで、より都会的で洗練されたデザインとした。さらに発光式の「六連星」オーナメントと「SUBARU」ロゴの入ったリヤゲートガーニッシュを採用し、スバルブランドの存在感を強調した。

スバル・ソルテラ 改良新型スバル・ソルテラ 改良新型

インテリアはインパネ全体でシンプルな横基調の造形を施し、居心地の良さを感じさせる開放的なデザインとした。「ET-HS」の本革シートにはブルーを基調としたナッパレザーを採用し、スバルらしいスポーティなイメージのインテリアに仕上げた。また14インチの大型ディスプレイを採用し、車両情報やハードスイッチをディスプレイ内に集約することで、よりシンプルで使いやすいコックピットとした。

電池・充電性能では、リチウムイオンバッテリー容量の拡大や制御の改良により、航続距離を最大746kmへ大幅に伸長。さらにバッテリープレコンディショニングの搭載により、低温時において充電量10%から80%までの急速充電時間を約28分に短縮し、あらゆる環境におけるBEVの実用性を高めた。

スバル・ソルテラ 改良新型スバル・ソルテラ 改良新型

走行性能では、モーターの高出力化によりFWDでは165kW、AWDでは252kWのシステム最高出力を実現し、加速性能を進化させた。またスバルが培ってきた技術を活かしたサスペンションや電動パワーステアリングのセッティングと、新たなAWD制御の採用により、様々な路面でドライバーがより意のままに操れる走りを実現した。

ソルテラ改良新型は、11月27日より全国のスバル販売店で注文を受け付ける。価格は517万円からだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル ソルテラ

スバル（ブランド、自動車）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES