ホンダが次世代EV『Honda 0 α』発表、2027年からグローバル販売へ…ジャパンモビリティショー2025

ホンダは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、次世代EV『Honda 0 α』（ホンダ ゼロ アルファ）のプロトタイプを世界初公開した。

【画像】「Honda 0 α」 プロトタイプ

Honda 0 αは、都市にも自然にも美しく調和し、あらゆるシーンで人びとに寄り添う存在を目指したSUV。2025年1月にCES 2025で発表した「Honda 0 SALOON」、「Honda 0 SUV」に続き、「Honda 0」シリーズの世界観への入り口となるゲートウェイモデルとして新たにラインアップに加わる。洗練されたデザインと、広い室内空間による高い快適性が特長となる。

Honda 0 αの量産モデルは、Honda 0シリーズの開発アプローチである「Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）」を具現化した技術を搭載し、2027年から日本やインドを中心に、グローバルでの販売を予定している。

「Thin, Light, and Wise.」の「Thin」の思想に基づいたパッケージ設計により、低全高なスタイルとロードクリアランスを両立し、薄型のキャビンでありながら広々とした快適な室内空間を実現する。また、ワイドなスタンスが安定感とSUVらしい力強さを表現している。

エクステリアは、Honda 0シリーズらしいスリークで洗練されたボディデザインと、独創的なSUVらしいプロポーションを兼ね備えている。車両の前後にはパネル状のスクリーンフェイスを配置し、フロントにはヘッドライト・充電リッド・発光式のエンブレムなど従来は個別に構成されていた部品を一体化するかたちで統合した。

リアはテールランプやバックライト、ウインカーなどをまとめたU字のライトが輪郭を際立たせており、視覚的にも機能的にも洗練されたデザインを実現している。