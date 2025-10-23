ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS、全日本ダートトライアル3連覇の「ランエボ」でデモランへ…ジャパンモビリティショー2025

全日本ダートトライアル選手権の最高峰D2クラスで3年連続のシリーズチャンピオンを獲得した「HKSランサーエボリューション」
HKSは、ジャパンモビリティショー2025の「Gymkhana×Dirt Trial LIVE 2025」において、全日本ダートトライアル選手権の最高峰D2クラスで3年連続のシリーズチャンピオンを獲得した「HKSランサーエボリューション」（ドライバー：田口勝彦選手）によるデモランを実施する。

HKSは2023年より全日本ダートトライアルに本格参戦。自社にてマシンメイクしたランサーエボリューションとトップドライバー田口勝彦選手のコンビで、初年度からDクラスのシリーズチャンピオンを獲得した。

2024年も連覇を達成し、2025年は8戦6勝、2着2回の成績でフルポイント獲得によりD2クラスで3連覇を決めた。2025年からクラス名が変更され、従来の四輪駆動車クラスはD2クラスとなっている。

ジャパンモビリティショーの「Gymkhana×Dirt Trial LIVE 2025」は、10月31日に東京ビッグサイト東棟屋外臨時駐車場「Performance Zone」で開催。11時から12時30分、15時から16時30分の2回にわたり、HKSランサーエボリューション（CZ4A）による迫力の走行を観覧できる。

《森脇稔》

