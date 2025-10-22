ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『ルークス』新型、1か月で受注1万1000台突破…約8割が「ハイウェイスター」選択

日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型
  • 日産 ルークス 新型

日産自動車は10月21日、新型『ルークス』が受注開始から1か月で受注1万1千台を突破したと発表した。

【画像】日産 ルークス 新型

10月19日時点での受注台数は1万1344台となっている。新型ルークスは10月27日よりデリバリーを開始する予定だ。

新型ルークスは、エクステリアに「かどまる四角」をモチーフとしたデザインや、日本の伝統的な建築様式である「唐破風」にインスピレーションを受けた新たな2トーンカラーを採用。インテリアはリビングルームのような心地よい空間を実現している。

また、日産の軽自動車として初めてとなる「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知、3Dビュー機能付）をはじめとする多くの先進運転支援技術を搭載。室内空間、走行性能、使い勝手など全方位で進化させた点が特長だ。

受注構成では、約8割の顧客が上級グレードである「ハイウェイスター」シリーズを選択している。ボディカラーは、定番のホワイトパールとブラックに次いで、新規追加となったシナモンラテが好評を得ている。

2トーンカラーでは、同じく新規追加となったプレミア2トーンのホワイトパール/フローズンバニラパールを最も多くの顧客が選択。メーカーオプションでは、12.3インチの大型ディスプレイや交差点での死角を「見える化」する「フロントワイドビュー」機能などから、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知 3Dビュー機能付）」が好評を得ており、ハイウェイスターを選択した顧客の約7割が装着している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 ルークス

日産自動車

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES