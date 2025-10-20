テスラ『モデルY』の高性能モデル「パフォーマンス」向け、専用エアロキットを米アンプラグドパフォーマンスが発表

テスラのカスタマイズパーツを手がけるアンプラグドパフォーマンスは、『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキットを米国で発表した。

【画像】テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」向けエアロダイナミクスキット

このキットは、フロントからリアまでの統合システムとして設計されており、空力効率の向上、車両安定性の改善、そして高性能電動SUVの外観を洗練させることを目的としている。

キットには、フロントリップスプリッター、フロントエアロカナード（左右ペア）、高効率リアフィン、高効率リアディフューザーエクステンション、高効率トランクスポイラーが含まれる。各部品は個別購入も可能で、完全なフルエアロキットとしても提供される。

『モデルY パフォーマンス』は、最大510hpを発生するデュアルモーター全輪駆動システムを搭載し、0-96km/h加速を3.5秒で実現する。

すべての部品は、3000万セルを超える過渡解析シミュレーションで検証された高度な数値流体力学（CFD）モデリングを使用して開発された。フルキットにより、標準車のリフトを完全に除去し、正味のダウンフォースを実現する。

リアフィン、ディフューザーエクステンション、トランクスポイラーの組み合わせにより、約2.4%の抗力削減（約40N少ない抵抗に相当）と約534Nの正味ダウンフォース向上を実現し、グリップと高速安定性を向上させる。

アンプラグドパフォーマンスの設計思想は、テスラ車とのシームレスな統合を中心としている。モデルY エアロキットは、テスラのオリジナルフォルムを保持しながら、プロポーションを鋭くし、車両のアスレチックなスタンスを強調するよう設計されている。

モデルY パフォーマンス用アンプラグドパフォーマンス エアロキットは、公式サイトおよび世界中の認定パートナーを通じて予約注文が可能。最初の顧客注文は2025年末に世界出荷される予定だ。