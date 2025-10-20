ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

テスラ『モデルY』の高性能モデル「パフォーマンス」向け、専用エアロキットを米アンプラグドパフォーマンスが発表

テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット
  • テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキット

テスラのカスタマイズパーツを手がけるアンプラグドパフォーマンスは、『モデルY』の「パフォーマンス」グレード向けの専用エアロダイナミクスキットを米国で発表した。

【画像】テスラ『モデルY』の「パフォーマンス」向けエアロダイナミクスキット

このキットは、フロントからリアまでの統合システムとして設計されており、空力効率の向上、車両安定性の改善、そして高性能電動SUVの外観を洗練させることを目的としている。

キットには、フロントリップスプリッター、フロントエアロカナード（左右ペア）、高効率リアフィン、高効率リアディフューザーエクステンション、高効率トランクスポイラーが含まれる。各部品は個別購入も可能で、完全なフルエアロキットとしても提供される。

『モデルY パフォーマンス』は、最大510hpを発生するデュアルモーター全輪駆動システムを搭載し、0-96km/h加速を3.5秒で実現する。

すべての部品は、3000万セルを超える過渡解析シミュレーションで検証された高度な数値流体力学（CFD）モデリングを使用して開発された。フルキットにより、標準車のリフトを完全に除去し、正味のダウンフォースを実現する。

リアフィン、ディフューザーエクステンション、トランクスポイラーの組み合わせにより、約2.4%の抗力削減（約40N少ない抵抗に相当）と約534Nの正味ダウンフォース向上を実現し、グリップと高速安定性を向上させる。

アンプラグドパフォーマンスの設計思想は、テスラ車とのシームレスな統合を中心としている。モデルY エアロキットは、テスラのオリジナルフォルムを保持しながら、プロポーションを鋭くし、車両のアスレチックなスタンスを強調するよう設計されている。

モデルY パフォーマンス用アンプラグドパフォーマンス エアロキットは、公式サイトおよび世界中の認定パートナーを通じて予約注文が可能。最初の顧客注文は2025年末に世界出荷される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テスラ モデルY

テスラ（Tesla）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES