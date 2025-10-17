テスラ『モデルY』専用冷温庫、センターコンソール背面にジャストフィット…アルパインマーケティングが予約開始

アルパインマーケティングは、テスラ『モデルY』専用センターコンソール冷温庫「AS-TSL-RFR-Y1」を発表した。

【画像全2枚】

10月15日10時より、同社初となるクラウドファンディングサービス「Makuake」で先行予約販売を開始した。

標準小売価格は8万7780円（税込）で、対応車種はテスラモデルY（2022年6月～2025年3月）となっている。

同社は、EV（電気自動車）の普及により車が「移動の手段」から「快適なパーソナル空間」へと進化していることを背景に、これまで培ってきた車載製品の開発力を活かし、新たな価値を提供するとしている。

本製品は、テスラモデルYのセンターコンソール背面にぴったりと収まる専用デザインで、内装との一体感を保ちながら車内でも安定した冷却・加温性能を実現した。温度設定はマイナス8度からプラス55度まで可能で、ドリンクやサンドイッチ、スイーツなどを最適な温度で保つことができる。

専用設計により、センターコンソール部分にまるで純正品のようにスマートに取り付けができ、運転席からも片手で出し入れが可能だ。また、穴あけや配線加工は必要なく、シンプルな構造で誰でも簡単に設置できる。

テスラオーナーの移動時間を、より豊かで上質な体験へと変えることを目指している。