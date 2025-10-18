ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アルパイン、新型『デリカミニ』専用11型カーナビとディスプレイオーディオを12月発売

イグニッションオンでフロントフェイスと新型デリカミニの特徴的なロゴが浮かびあがる
  • イグニッションオンでフロントフェイスと新型デリカミニの特徴的なロゴが浮かびあがる
  • 新型デリカミニ専用のデジタルクリノメーター（傾斜計機能）機能
  • アルパインの新型『デリカミニ』専用11型カーナビとディスプレイオーディオ

アルパインが三菱の新型『デリカミニ』専用新製品として、11型大画面のカーナビ「パーフェクトフィットビッグX 11」、11型大画面ディスプレイオーディオ「パーフェクトフィットビッグDA 11」を発表。価格はオープンで、12月中旬より順次販売が開始される。

【画像】新型『デリカミニ』専用11型カーナビ＆ディスプレイオーディオ

両製品は市販カーナビ最大サイズとなる11型WXGA液晶を採用し、新型デリカミニのダッシュボードと一体化する滑らかなデザインを実現。画面には12度の傾斜を付けることで、見やすさや操作感を向上させている。

カーナビモデルの「パーフェクトフィットビッグX 11」は、Apple CarPlayのワイヤレス接続やAndroid Auto、Amazon Alexaに対応。音声による主要なカーナビ操作が可能なボイスタッチ機能や、信号の数で曲がる交差点を案内するカウントダウンガイダンス機能を搭載している。

また、同社カーナビではお馴染みの車種別オープニングを格納。イグニッションオンで、サウンドとともに人気キャラクターの瞳を想起させるフロントフェイスと新型デリカミニの特徴的なロゴが浮かびあがるほか、運転をもっと楽しくする新型デリカミニ専用のデジタルクリノメーター（傾斜計機能）機能も搭載する。

ディスプレイオーディオモデルの「パーフェクトフィットビッグDA 11」は、独自開発のフルデジタルパワーアンプや高音質回路を採用し、ハイレゾオーディオにも対応。音を自在に操ることができるグラフィカル・ユーザー・インターフェース「サウンドホーム」を搭載している。

車種ごとに最適な音響空間やバックカメラガイド線、車種のフロントフェイスが浮かぶオープニング　映像など、車種専用チューニングデータに対応。ホームページからデータをダウンロードしてインストールが可能となっている。

両製品ともブルーLEDビルトインUSB/HDMIユニットが付属し、HDMI接続によるスマートフォンのミラーリングが可能。なお、純正ステアリングリモコンには現在未対応だが、2026年春頃に別売パーツとして発売予定となっている。

アルパインの新型『デリカミニ』専用11型カーナビとディスプレイオーディオアルパインの新型『デリカミニ』専用11型カーナビとディスプレイオーディオ
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルパイン

三菱 デリカミニ

アフターマーケット

カーナビ、ナビゲーション

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES