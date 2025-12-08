ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

パナソニック、カーナビ「ストラーダ」2026年度版地図データ発売…2025年4月開通分までの高速・有料道路を収録

カーナビステーション「ストラーダ」専用の最新地図データ2026年度版を発売（イメージ）
  • カーナビステーション「ストラーダ」専用の最新地図データ2026年度版を発売（イメージ）

パナソニック オートモーティブシステムズは12月5日、カーナビステーション「ストラーダ」専用の最新地図データ2026年度版を、「Panasonic Store Plus（パナソニック ストア プラス）」およびカー用品取扱店を通じて発売した。

今回の地図データでは、高速・有料道路についておおむね2025年4月開通分までを収録。常磐自動車道三郷料金所スマートIC（2025年3月開通）、東海環状自動車道（国道475号線）山県IC～本巣IC（2025年4月開通）などが新たに追加される。

その他の主な新規収録道路として、北九州都市高速道路5号線牧山出入口～枝光出入口（2025年3月開通）、首都圏中央連絡自動車道（国道468号線）つくば西スマートIC（2025年3月開通）、道東自動車道（無料区間）阿寒IC～釧路西IC（2024年12月開通）などが含まれる。

また、全国の市街地を100%カバーした「全国どこでも市街地図」を収録している。調査終了時期は2024年11月で、1741都市を収録。無人島など一部離島を除く全国をカバーする。

製品ラインナップは、B300/E300シリーズ用（CA-SDL269D）、RA/RE/RS/RXシリーズ用（CA-SDL26AD）、BR300シリーズ用（CA-SDL26BD）など、各シリーズに対応した地図SDHCメモリーカードを用意。希望小売価格は1万8700円（税込）から2万2000円（税込）。

ストラーダの対応機種やデータの更新方法などの詳細は、公式ウェブサイトで確認できる。

《森脇稔》

