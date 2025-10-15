スバル、STIコンセプト2台を世界初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

SUBARU(スバル)は、10月29日～11月9日に開催されるJapan Mobility Show 2025に出展すると発表した。

【画像】スバルのジャパンモビリティショー2025出品車

今回の出展コンセプトは「ブランドを際立てる」だ。スバルは「人を中心としたモノづくり」の考えのもと、「安心と愉しさ」を不変の提供価値として、顧客に寄り添い、技術や商品を磨き続けてきた。

今後もスバルが顧客にとって「Different」な存在であり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤としながら、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンを際立たせ、顧客との絆や共感を深めていく。

ブース内のPerformanceシーンを演出するエリアには世界初公開となる2台の「STI」コンセプトモデルを、Adventureシーンを演出するエリアでは「Wilderness」といった個性際立つモデルを展示し、スバルブランドの魅力を提案する。

Performanceシーンでは、『Performance-E STI concept』を世界初公開する。同車は、バッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデル。見ているだけでワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転し易いレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を追求している。

『Performance-B STI concept』も世界初公開する。内燃機関（ICE）をベースとしたコンセプトモデル。性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットを柔軟にアレンジすることで、スバルらしい選択肢を広げる。

Adventureシーンでは、『トレイルシーカー』のプロトタイプを、日本仕様として初公開する。スバルグローバルバッテリーEV（BEV）ラインナップ第2弾となる。BEVならではの繊密な制御による走行性能と、クロスオーバーユーティリティビークルとしての実用性を高い次元で両立している。

『フォレスター・ウィルダネス』のプロトタイプを参考出品する。『フォレスター』をベースに、専用のフロント&リヤバンパーや、拡大したホイールアーチクラッディング、専用LEDフォグランプなどを装備したモデルだ。

『アウトバック・ウィルダネス』のプロトタイプも参考出品。『アウトバック』をベースに、タフでラギッドなキャラクターに磨きをかけ、アウトドアシーンで頼れる走破性と機能性をさらに強化したモデルだ。

プレスカンファレンスは10月29日午後12時30分から、スバルブース（東京ビッグサイト・東展示棟・東5ホール）にて、大崎篤社長のが登壇し、その様子をSUBARU On-Tubeで配信する。