ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル、STIコンセプト2台を世界初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

スバルのブースイメージ
  • スバルのブースイメージ
  • Performance-E STI concept
  • Performance-B STI concept
  • Trailseeker prototype
  • Forester Wilderness prototype
  • Outback Wilderness prototype

SUBARU(スバル)は、10月29日～11月9日に開催されるJapan Mobility Show 2025に出展すると発表した。

【画像】スバルのジャパンモビリティショー2025出品車

今回の出展コンセプトは「ブランドを際立てる」だ。スバルは「人を中心としたモノづくり」の考えのもと、「安心と愉しさ」を不変の提供価値として、顧客に寄り添い、技術や商品を磨き続けてきた。

今後もスバルが顧客にとって「Different」な存在であり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤としながら、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンを際立たせ、顧客との絆や共感を深めていく。

ブース内のPerformanceシーンを演出するエリアには世界初公開となる2台の「STI」コンセプトモデルを、Adventureシーンを演出するエリアでは「Wilderness」といった個性際立つモデルを展示し、スバルブランドの魅力を提案する。

Performanceシーンでは、『Performance-E STI concept』を世界初公開する。同車は、バッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデル。見ているだけでワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転し易いレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を追求している。

『Performance-B STI concept』も世界初公開する。内燃機関（ICE）をベースとしたコンセプトモデル。性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットを柔軟にアレンジすることで、スバルらしい選択肢を広げる。

Adventureシーンでは、『トレイルシーカー』のプロトタイプを、日本仕様として初公開する。スバルグローバルバッテリーEV（BEV）ラインナップ第2弾となる。BEVならではの繊密な制御による走行性能と、クロスオーバーユーティリティビークルとしての実用性を高い次元で両立している。

『フォレスター・ウィルダネス』のプロトタイプを参考出品する。『フォレスター』をベースに、専用のフロント&リヤバンパーや、拡大したホイールアーチクラッディング、専用LEDフォグランプなどを装備したモデルだ。

『アウトバック・ウィルダネス』のプロトタイプも参考出品。『アウトバック』をベースに、タフでラギッドなキャラクターに磨きをかけ、アウトドアシーンで頼れる走破性と機能性をさらに強化したモデルだ。

プレスカンファレンスは10月29日午後12時30分から、スバルブース（東京ビッグサイト・東展示棟・東5ホール）にて、大崎篤社長のが登壇し、その様子をSUBARU On-Tubeで配信する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル コンセプトカー

スバル（ブランド、自動車）

STI スバルテクニカインターナショナル

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES