VWオーナー感謝イベント、『ID. Buzz』も特別展示…11月1日代官山で開催

フォルクスワーゲン ジャパンは、日頃の感謝の意を込めて「VW Weekend Meetup」を11月1日（土）に代官山T-SITE GARDEN GALLERYで開催すると発表した。

このイベントは、全国のフォルクスワーゲンオーナー約65組を抽選で招待し、ブランドとオーナー間の交流やオーナー同士の絆を深めることを目的としている。当日は、ジャーナリストの藤島知子氏やドイツ本社からの特別ゲストも参加し、交流やトークが行われる。

また、フォルクスワーゲンの象徴的な“ワーゲンバス”のDNAを受け継ぐ新型電動ミニバン『ID. Buzz』が特別展示される。来場者は過去から未来へとつながるブランドの歴史を体感できる機会となる。

イベントは午前7時から10時まで開かれ、参加者には、イベント限定デザインのTシャツや非売品グッズがプレゼントされる。さらに、愛車の展示やInstagram写真コンテストの優秀作品紹介が実施され、藤島知子氏による愛車解説や特別ゲストとの特別な時間も予定されている。

参加条件はフォルクスワーゲン車での来場。特設サイトで応募を受け付けている。

フォルクスワーゲン ジャパンは、このイベントを通じてオーナーのフォルクスワーゲン愛をさらに深め、コミュニティの活性化を図る狙いだ。