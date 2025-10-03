ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツの新型電動ミニバン『VLE』、2026年デビューへ…ティザー写真公開

メルセデスベンツ『VLE』のティザー
  • メルセデスベンツ『VLE』のティザー
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ（IAAモビリティ2025）
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ（IAAモビリティ2025）
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ（IAAモビリティ2025）
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ

メルセデスベンツは、新型電動ミニバンの『VLE』を2026年前半に世界初公開すると発表した。ティザー写真を公開している。

【画像】メルセデスベンツVLEのティザー写真とプロトタイプ

メルセデスベンツは、スペインのビトリア工場でVLEの先行生産車の製造を開始した。2026年の量産開始に向けた準備が本格化している。

VLEは、新開発のモジュラー式でスケーラブルなバン・アーキテクチャを採用した初の車両となる。リムジンのような走行性能とMPVの多用途性を兼ね備え、最大8席を設定する。

ビトリア工場では量産に向けて大規模な近代化を実施。約5000人の従業員が160以上の研修プログラムを受講し、新しいITスタンダードの統合や新技術・材料の使用方法を習得した。

2026年からビトリア工場では、新型電動VLE、『Vクラス』、『ビトー』、『eビトー』を顧客の需要に応じて柔軟に生産する。VLEは当初電動車として、後に最新の内燃エンジン搭載車も同一ラインで生産される予定だ。

工場では新しいボディショップと完全フレキシブルな塗装工場を新設。組立工場も稼働中の生産を継続しながら大幅に近代化された。人工知能やデジタルツールなど最新の生産プロセスを導入し、初めてメルセデス・ベンツ・オペレーティング・システム（MB.OS）をバンの量産車に搭載する。

持続可能性の面では、2013年から購入電力を完全に再生可能エネルギーで賄い、太陽光発電システムや地熱エネルギーを活用。車両塗装時の廃熱も利用している。

VLEは開発プログラムの主要マイルストーンを達成し、風洞実験では空力性能記録を樹立。シュトゥットガルトからローマまでの長距離走行では15分の充電を2回のみで完走するなど、高い効率性を実証している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

ミニバン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES