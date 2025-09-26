ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMWの電動SUV『iX』の最高峰「M70」、フローズンペイントの限定車は5台限り…1998万円

BMW iX M70 xDrive The First Edition
ビー・エム・ダブリューは、電動SUVのBMW『iX』改良新型の限定車「iX M70 xDrive The First Edition」の注文受付を10月16日まで、全国のBMW正規ディーラーで実施すると発表した。

日本全国5台限定での導入となり、納車開始は本年11月からを予定。価格1998万円だ。

BMW iXは、SAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル）をベースに、コンセプト、デザイン、パワートレイン等、その全てにおいて、BMWが次世代を見据えて開発したモデルである。サステイナブル（持続可能性）であることを目的に、パワートレインには電気モーターを採用し、大型のリチウム・イオン・バッテリーを搭載した、長距離走行を可能とした次世代電気自動車として、初代モデルが2021年に誕生した。

今回発表の限定車「iX M70 The First Edition」は、Mパフォーマンス・モデルBMW iX M70 xDriveをベースに、限定車専用の23インチBMW Individualエアロダイナミック・ホイール1028I マルチカラー3Dポリッシュ、および、ボディ・カラーにBMW Individualフローズン・ディープ・グレーを、BMW iXに初採用している。

メーカー希望小売価格は1998万円（消費税込み）となっている。

《森脇稔》

