ホンダ『CL250』にも「Eクラッチ」新搭載！ 仕様変更で足つき、快適性アップ

ホンダは9月19日、軽二輪スポーツモデル『CL250』の一部仕様変更を行うとともに、電子制御技術「Honda E-Clutch（Eクラッチ）」を搭載した「CL250 Eクラッチ」を設定し、10月24日に発売すると発表した。

【画像】ホンダ CL250 Eクラッチ

CL250は今回、メインステップをより足つき性に配慮した形状に変更するとともに、シート内部の素材を変更し、走行中の快適性に寄与する。メーターは構造を見直すことで太陽光の反射を抑え、日中の視認性により配慮している。

さらに、Eクラッチを搭載モデルを設定した。Eクラッチは、発進、変速、停止など、駆動力が変化するシーンで、ライダーのクラッチレバー操作を必要とせず、最適なクラッチコントロールを自動制御することで、違和感のないスムーズなライディングを実現する電子制御技術。また、ライダーの要求に幅広く対応するため、ライダーがクラッチレバー操作を行えば、手動によるクラッチコントロールを行えるようにしている。

カラーバリエーションは、CL250には「パールカデットグレー」の1色を設定。CL250 Eクラッチには、鮮やかな発色でアクティブな印象の「パールダスクイエロー」と、精悍な印象の「マットガンパウダーブラックメタリック」の2色を設定している。

メーカー希望小売価格は、CL250が64万9000円、CL250 Eクラッチが5万5000円プラスの70万4000円となっている。